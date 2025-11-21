"ينتمي لهم بنسبة 100%" .. جرس إنذار إلى باريس من "لحظة غدر" إنريكي بالعودة لبرشلونة

حالة من القلق يعيشها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب مستقبل المدرب لويس إنريكي، والاعتقاد السائد في حديقة الأمراء بأنه سيعود إلى برشلونة عاجلًا أم آجلًا.

إنريكي وصل إلى باريس في عام 2023، ويخوض موسمه الثالث مع النادي بعد تحقيق الحلم الأكبر بالفوز بدوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية، وقام بتجديد عقده حتى 2027.

وعلى الجانب الآخر نجح هانز فليك مدرب برشلونة الحالي في الفوز بالثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر" في موسمه الأول أيضًا، ومرتبط بعقد حتى 2027 كذلك، ومع ذلك، خرجت تقارير صحفية تتحدث عن عودة إنريكي للنادي الكتالوني بدلًا من الألماني.