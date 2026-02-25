باريس سان جيرمان يعاني رغم التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال .. لويس إنريكي من بطل إلى "أضحوكة" في ثلاث خطوات فقط!

كل شيء كاد ينهار في لحظة على رأس المدرب الإسباني لويس إنريكي .. فمن بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 إلى المعاناة في النسخة الحالية من البطولة القارية والتأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16!

باريس سان جيرمان عبر بصعوبة لدور الـ16، يوم الأربعاء، بعد التعادل (2-2) أمام موناكو، ضمن إياب الملحق.

موناكو تقدم أولًا بهدف ماجنيس أكليوش في الدقيقة 45، ثم نجح ماركينيوس في إدراك التعادل للفريق الباريسي في الدقيقة 60 قبل أن يضيف زميله خفيتشا كفاراتسخيليا بعده بست دقائق.

ونجح الضيوف في إدراك التعادل في الدقيقة 1+90 بهدف جوردان تيزيه رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 على إثر طرد مامادو كوليبالي بالإنذار الثاني، لكن ريمونتادا موناكو لم تكتمل، لينتصر باريس في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-4).

بهذه النتيجة، ينتظر أن يلتقي باريس سان جيرمان في دور الـ16 ببرشلونة أو نيوكاسل، في انتظار القرعة، المقرر لها غدًا الجمعة،.

لكن قبل القرعة، لنركز على سير الأحداث مؤخرًا في كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي تحول لـ"أضحوكة" في غضون شهر تقريبًا..