باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ | لست هرقل يا كين .. رؤوس "هيدرا" التهمتك وعثمان ديمبيلي قدم مهر البالون دور!

باريس سان جيرمان يتأهل بـ9 لاعبين إلى نصف نهائي مونديال الأندية..

مباراة ممتعة، بخيلة في أهدافها، اقتنص فيها باريس سان جيرمان، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على بايرن ميونخ بهدفين دون مقابل، في قمة ربع النهائي على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا.

نتيجة لا تستحق أن تنتهي بها تلك المباراة، التي شهدت كمّا هائلًا من الفرص، وتألقًا لافتًا من الحارسين دوناروما ومانويل نوير، إلا أن ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي، كانت لهما كلمة الحسم، بهدفين في الدقيقتين 78 و90+6، ليمنح بطل أوروبا، بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ما زاد من إثارة اللقاء، أن باريس سان جيرمان "المتأهل" سيفتقد جهود اثنين من لاعبيه، في نصف النهائي، بعدما نالا بطاقة حمراء أمام بايرن ميونخ، وهما باتشو ولوكاس هيرنانديز.

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وتأهل باريس سان جييرمان إلى نصف نهائي مونديال الأندية، ليخطو خطوة جديدة نحو حلم اللقب الخامس، حيث ينتظر المتأهل من مواجهة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند.