آرسنال وباريس سان جيرمان .. إنريكي فضح الوجه القبيح للمدفعجية و"قاهر صلاح" أحرج ريال مدريد مرتين

مستوى مُحبط من الفريق اللندني

مواجهة الليلة بين آرسنال وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت بين فريقين حالمين بالحصول على اللقب للمرة الأولى، أحدهما يمتلك ما يكفي للوصول لحلمه، والآخر لا يتمتع بنفس الميزة.

فوز آرسنال بدوري الأبطال يبدو الخيار الأكثر رومانسية على الإطلاق من بين فرق نصف النهائي " برشلونة وإنتر وباريس"، ولكن كرة القدم قررت إعادتنا إلى أرض الواقع قليلًا بعد ما حدث في ملعب الإمارات مساء الثلاثاء.

الفريق الفرنسي نجح في الفوز خارج أرضه بهدف دون رد سجله الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة الرابعة، وكان يمكنه زيادة الفارق لولا تسابق جونسالو راموش وبرادلي باركولا وغيرهما على إهدار الفرص.

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