باريس ضد توتنهام | صدق أو لا تصدق .. "قط" كولو مواني يستأسد على ماركينيوس في ليلته التاريخية، وفيتينيا ينتقم لنفسه!

أبرز ملامح فوز باريس بخماسية أمام توتنهام..

في مباراة لم تقل إثارة عن التي جمعتهما في كأس السوبر الأوروبي 2024-2025، قدم باريس سان جيرمان وتوتنهام وجبة كروية دسمة لجمهورهما ليلة الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

على حديقة الأمراء في باريس، حققت كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي الفوز أمام السبيرز بقيادة توماس فرانك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

البداية مع الضيوف، حيث سجل الثلاثي ريتشالسون، راندال كولو مواني "هدفين" في الدقائق 35، 50 و72 من عمر المباراة.

فيما أتت خماسية باريس عن طريق فيتينيا "ثلاثية – هاتريك"، فابيان رويز وويليان باتشو في الدقائق 45، 53، 59، 65 و76 من عمر اللقاء.

وقد رفع هذا الانتصار الكبير رصيد الفريق الباريسي للنقطة  12 في وصافة جدول الترتيب متأخرًا بثلاث نقاط عن آرسنال "المتصدر"، فيما تجمد رصيد توتنهام عند ثماني نقاط في المركز الـ16.

وللتعمق أكثر في بعض تفاصيل تلك المواجهة المثيرة بين باريس سان جيرمان وتوتنهام، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • ما أشبه الليلة بالبارحة!

    مواجهات الأبطال دائمًا ما تكون درسًا لمنافسيها .. والأفضل من يتعلم من المرة الأولى، لكن يبدو أن توتنهام لم يستفد مما حدث له قبل ثلاثة أشهر من الآن..

    في 13 أغسطس 2025، التقى باريس وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2024-2025، في مباراة بدأها الفريق الإنجليزي بإيهام الجميع أنه سيكرر صفعة مواطنه تشيلسي لبطل أوروبا 2024-2025، التي وجهها له في نهائي كأس العالم للأندية 2025، لكن كتيبة المدرب توماس فرانك فشلت فيما نجح به البلوز.

    وقتها - في كأس السوبر الأوروبي 2025 - تقدم توتنهام بهدفين في الدقيقتين 39 و48، لكن روح البطل أيقظت لويس إنريكي الذي تدخل بتبديلاته المتقنة، حتى عاد باريس محرزًا هدفين في الدقيقتين 85 و4+90، ومن ثم الانتصار في ركلات الترجيح.

    اليوم السيناريو نفسه، تكرر بشكل ما، حيث تقدم الفريق الإنجليزي ثلاث مرات في المباراة، وفي كل مرة ينجح باريس في العودة، حتي علق الضيوف منشفتهم ويأسوا من التقدم من جديد بعد الهدف الثالث.

  • ثأر فيتينيا .. نجم المباراة

    استمرارًا مع الحديث عما حدث قبل ثلاثة أشهر في كأس السوبر الأوروبي، فرغم انتصار باريس وقتها في النهاية إلا أن "غصة" بقت عالقة في حلق نجمه البرتغالي فيتينيا..

    البرتغالي تألق طوال الموسم الماضي (2024-2025) وكان عاملًا أساسيًا في التتويج بالخماسية، حتى وكّل له فريقه مهمة تسديد أول ركلة ترجيحية في السوبر الأوروبي أمام توتنهام، لكنه كان اللاعب الوحيد الذي أهدر جزائيته .. والليلة كانت فرصة الانتقام لنفسه وتعويض جماهير ناديه، حيث نجح بـ"مجهود فردي" في المقام الأول في قيادة "ريمونتادا" فريقه محرزًا أول هدفين، مع إحراز الثالث من ضربة جزائية، تحصل عليها بنفسه بعدما اصطدمت تسديدته في يد لاعب توتنهام، حيث سددها هذه المرة بإتقان.

    فيتينيا اعتمد على سلاح التسديدات، حيث حاول خمس مرات، كان منها ثلاث على المرمى، وكان أكثر لاعبي فريقه محاولة.

    ولم يقتصر دور صاحب الـ25 عامًا على الأدوار الهجومية فقط تعويضًا لعجز الثلاثي الهجوم، إنما برز دفاعيًا أيضًا في محاولات توتنهام، الذي استفاق تحديدًا في بداية الشوط الثاني أكثر من سابقه، قبل أن يمسك باريس بزمام الأمور من جديد.

    "ثغرة" باريس نقطة في "بحر" مميزات

    قبل بداية المباراة، الجميع استغرب اعتماد لويس إنريكي على الفرنسي كانتان نجانتو لقيادة هجوم باريس، حتى أصبح الأمل للباريسيين الخروج حتى بنقطة التعادل فقط.

    في المقابل، اعتمد توماس فرانك على تأمين مناطق الخطورة لديه بدفاع منطقة منظم بشكل كبير، لا يتحرك كثيرًا من مناطق خطورته، كي لا يفتح أي ثغرة أمام لاعبي الفريق الفرنسي، رغم أن السيطرة على هجوم يقوده صاحب الـ18 عامًا لن يكون بالمهمة الصعبة، فقط التنظيم يكفي.

    لكن إن كان اللعب بنجانتو بمثابة نقطة الضعف في صفوف باريس، فحدث ولا حرج عن أصحاب الأقدام الذهبية في الفريق، حيث التسديدات التي غالبًا ما تصيب الهدف.

    وبالفعل اعتمد لاعبو باريس على سلاح التسديد من خارج منطقة الـ18 لمواجهة تجمد لاعبي توتنهام أمام مرماهم، حتى أتت الخطة بثمارها بفضل تسديدتين من على حدود منطقة الجزاء بأقدام البرتغالي فيتينيا.

    ومن بعدها لم يصمد الدفاع الإنجليزي، فمحاولة ضغط عليه بينما كان يحاول بناء هجمة من وسط ملعبه، كانت كافية لوقوعه في الخطأ، حيث استخلص لاعبو باريس الكرة بمحاولة ضغط بسيطة، ثم مررها جواو نيفيش بـ"كعب القدم" لزميله فابيان رويز، ليسجل الهدف الثالث من تسديدة سهلة من داخل منطقة الـ18.

    وما يزيد من "حُرقة" كتيبة توماس فرانك أن أهداف باريس الخمسة أتت من لاعبي الوسط والدفاع، وليس من أي من الثلاثي الهجومي برادلي باركولا، خيفيتشا كفاراتسيخيليا ونجانتو.

    كولو مواني .. أحرج لويس إنريكي وعكّر ليلة ماركينيوس التاريخية

    بتخصيص الحديث أكثر عن توتنهام، فالمهاجم الفرنسي راندال كولو مواني يفرض نفسه علينا هنا..

    صاحب الـ26 عامًا منذ بداية الموسم الجاري، لم يضع أي بصمة تهديفية مع توتنهام سوى أنه صنع هدفًا وحيدًا خلال تسع مباريات شارك بها في مختلف المباريات.

    لكن المهاجم الفرنسي الذي رحل عن باريس في سبتمبر 2025، معارًا لتوتنهام، استفاق أمام زملائه السابقين، وكأنه يعاقب لويس إنريكي الذي همشه في باريس، بداعي كثرة إهداره للفرص.

    والنتيجة؟ بصمة مواني على الثلاثية التي سجلها توتنهام الليلة في شباك بطل أوروبا 2025، حيث صنع أول هدف لزميله ريتشالسون، وسجل بنفسه الهدفين الآخرين.

    حتى بعيدًا عن الأهداف، فقد قدم مواني مباراة فردية رائعة، رغم  تفوق باريس في غالبية أوقاتها، لكن رغم ذلك "عيبه" لا يزال موجودًا فقد أهدر فرصتين محققتين كانتا كفيلتين بخروج فريقه متعادلًا.

    ولم يكتف مواني بإحراج مدربه السابق فقط، إنما كذلك عكّر ليلة القائد البرازيلي ماركينيوس التاريخية..

    البرازيلي خاض الليلة المباراة رقم 500 له رفقة باريس سان جيرمان، وقدم مباراة ليست بالجيدة في الدفاع، منها لقطة الهدف الأول لمواني والثاني لتوتنهام في المباراة، سدد الفرنسي تسديدة قوية في اتجاه المرمى، حاول ماركينيوس أبعادها، لكنها اصطدمت برأسه ومرت إلى الشباك.

    في الأخير، مؤكد أن مواجهة باريس وحدها لن تكون مقياسًا لمهاجم صنع هدفًا وحيدًا خلال تسع مباريات مع توتنهام، لكن الأيام ستثبت إذا كان ما قدمه الليلة مجرد "استفاقة ثأرية ستخمد نيرانها" أم أنها "بداية حقيقية"؟!

