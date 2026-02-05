بعد منافسة مع أندية الدوري الإنجليزي .. كلوب يحسم لباريس صفقة ثمينة بخطف نجم ريمس!

ارتبط عدد من الأندية الأخرى خلال الأسابيع الماضية بلاعب خط الوسط المحوري، من بينها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برينتفورد وكريستال بالاس وفولهام. وفي منتصف يناير، قيل أيضًا إن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يبدي اهتمامًا بزابي.

يُجيد النجم الشاب اللعب في خط الوسط المركزي وهو لاعب أساسي مع ريمس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. وقد تعاقد معه صاحب المركز الثاني في يناير 2025 مقابل 100 ألف يورو كرسوم انتقال من نادي إيفوار إف سي في بلده.

يعتمد باريس إف سي في المقام الأول على لاعبين شباب قابلين للتطور. إلا أن النادي لم يحقق إنجازات لافتة في موسمه الأول في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

يحتل باريس إف سي حاليًا المركز الرابع عشر، لكنه يملك فارقًا مريحًا عن مراكز الهبوط. وكانت أبرز محطات الموسم هي الفوز المفاجئ 1:0 في يناير في كأس فرنسا على الجار باريس سان جيرمان.