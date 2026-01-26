باتريسيو باسيفيكو.. رهان برشلونة الهادئ على بيكنباور أمريكا الجنوبية الجديد!

في لحظة حاسمة من فترات الانتقالات الشتوية استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يحسم واحدة من أكثر الصفقات ذكاءً للمستقبل، حيث يوشف النادي الكتالوني على الإعلان عن ضم المدافع الشاب باتريسيو باسيفيكو قادماً من نادي ديفينسور سبورتينج الأوروجوياني.

هذه الخطوة لم تكن مجرد إضافة لصفوف الفريق الرديف، بل هي جزء من إستراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى اقتناص المواهب اللاتينية الفذة قبل أن تشتعل المنافسة عليها بين عمالقة القارة العجوز، وهو نهج أثبت نجاحه الباهر في تجارب سابقة لعل أبرزها صعود المدافع رونالد أراوخو والنجم بيدري جونزاليس وغيرهم من النماذج.