بعد 24 ساعة من إعلان الصفقة .. إنزاجي يكشف موقف بابلو ماري حول المشاركة في ديربي الهلال والنصر!

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن موقف المدافع الإسباني بابلو ماري، الذي أعلن الزعيم عن التعاقد معه رسميًا، اليوم، من المشاركة في مباراة الديربي أمام النصر.

الهلال، قبل 24 ساعة فقط من الديربي، أعلن عن صفقتين، حيث تعاقد مع بابلو ماري وسلطان مندش، ليفتتح مشواره في فترة الانتقالات الشتوية، والتي تستمر في دوري روشن السعودي، حتى الثاني من فبراير 2026.

ويقام ديربي الهلال والرياض، على ملعب المملكة آرينا، مساء الإثنين، في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.