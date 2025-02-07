"كنت أريد التواجد بجانب والدي!" .. إيمريك لابورت يعلق بعد بكائه في الملعب ويوجه رسالة لجمهور النصر

اللاعب مر بظروف صعبة للغاية..

حرص إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر، على توجيه رسالة إلى جمهور الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد مباراة الفيحاء.

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لابورت شارك لأول مرة مع النصر، بعد وفاة والده؛ ليقود الفريق للفوز (3-0) على الفيحاء، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبهذه النتيجة.. استعاد الفريق النصراوي "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 41 نقطة من 19 مباراة؛ وبفارق الأهداف عن القادسية "الرابع"، و8 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".