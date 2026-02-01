Getty Images
"أمي لم تدفع!" .. إيكيتيكي يرد على جيرارد والمقارنة مع توريس
إكيتيكي يسجل هدفين في فوز الريدز الساحق على نيوكاسل
سجل إكيتيكي أول هدفين لليفربول في فوزه على نيوكاسل. بعد أن منح أنتوني جوردون التقدم للزوار، سجل الفرنسي هدف التعادل بعد أن تخلص فلوريان فيرتس من عدة مدافعين وأرسل عرضية منخفضة إلى منطقة الخطر.
بعد ذلك بوقت قصير، قاد إكيتيكي هجمة سريعة ومباشرة من ركلة مرمى أليسون بيكر بعد تفكير سريع من أحد جامعي الكرات على جانب الملعب، حيث تجاوز دفاع نيوكاسل الغافل وسجل هدفه الثاني في المباراة.
أكملت أهداف الشوط الثاني من فيرتس وإبراهيم كوناتي العائد فوزًا كبيرًا لليفربول، الذي خسر 3-2 في الدقيقة الأخيرة في بورنموث الأسبوع الماضي، لكنه استجاب جيدًا في الأيام الأخيرة، وحل ثالثًا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الساحق 6-0 على قاراباغ.
جيرارد يشيد بإكيتيكي
أثناء عمله كمحلل في TNT Sports، تجرأ جيرارد على مقارنة إكيتيكي باللاعب المفضل السابق في أنفيلد توريس، الذي سجل 81 هدفًا في 142 مباراة مع ليفربول بين عامي 2007 و2011: "إنه يشبه توريس. إنه يخرجها من قدميه ويضربها بإصبع قدمه. هذا اللاعب يذكرني بتوريس كلما شاهدته"، قال جيرارد. "إنه يسجل أهدافًا مشابهة، فإذا أعطيته مساحة في الممر، سيركض بها، إنه سريع جدًا، لا يمكنك اللحاق به وهو قاتل. هناك الكثير من أوجه التشابه، السرعة، القوة، يمكنك التسجيل، يمكنك المساعدة".
ثم تم عرض هذه التعليقات على إكيتيكي، الذي اعترف أنه لم يكن قادرًا على مشاهدة فرق ليفربول التي لعب فيها توريس عندما كان صغيرًا، لكنه على دراية بإرث المهاجم. أجاب إكيتيكي: "في الماضي، لم أكن أستطيع مشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز، بصراحة، أمي لم تكن تدفع الاشتراك، لذا لم أستطع المشاهدة! لقد شاهدت بعض المقاطع على يوتيوب. لن أضع نفسي في هذا التصنيف أبدًا. كان لاعبًا رائعًا. سيكون من الرائع أن أصل إلى مستواه. عليّ أن أواصل العمل".
المهاجم النجم لا يفكر في عدد الأهداف
وصل إكيتيكي الآن إلى 15 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول منذ انضمامه من آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي. سُئل أيضًا عما إذا كان لديه هدف في ذهنه لعدد الأهداف التي يريد تسجيلها بنهاية الموسم، فرد قائلاً: "إنه سؤال صعب، من الواضح أنني أريد تسجيل الكثير من الأهداف، وأود أن أكون أفضل هداف في النادي، لكنني لا أفكر في رقم معين، أريد فقط المساهمة في فوز الفريق. أحب أيضًا تقديم التمريرات الحاسمة، مثل فلو. جئنا إلى هنا بثقة، لكن أعتقد أن الليلة كانت أيضًا عن روح الفريق. كان الجميع الليلة يركضون في كل مكان".
ليفربول يستعيد مستواه بعد تعثره أمام بورنموث
بفضل فوزه يوم السبت، عاد ليفربول إلى المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي ونقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد قبل مباراته ضد فولهام يوم الأحد. المباراة التالية للريدز ستكون مواجهة مثيرة ضد مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع المقبل على ملعب أنفيلد.
