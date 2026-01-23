Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | احتفلوا به وكأنه سجل هدفًا .. طلب غريب من سافيتش لروبن نيفيش أمام الفيحاء والبرتغالي يستجيب سريعًا!

اللاعب تألق في مواجهة الفيحاء ورد على الانتقادات الموجهة له

لقطة غريبة وطريفة، شهدتها مباراة الهلال مع الحيفاء التي أقيمت، أمس، الخميس، في إطار الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

الهلال نجح في انتزاع 3 نقاط جديدة في سباق المنافسة على لقب الدوري المحلي، بعدما فاز الفريق على الفيحاء 4/1 على ملعب المملكة أرينا، وخلال اللقاء ظهرت لقطة غير معتادة كان بطلها الثنائي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وزميله البرتغالي روبن نيفيش.

  • انتصار كاسح للهلال

    الفيحاء نجح في التسجيل أولًا في وقت مبكر من المباراة ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل أن يفتتح فاشيون ساكالا التسجيل لفريقه في الدقيقة 14 ليمنح الأسبقية لفريقه.

    وبعدها قامت كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بالرد برباعية في الدقائق 37، 45، 61 و90، عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش "مقصية"، أورلاندو موسكيرا "بالخطأ في مرماه"، محمد كنو وماركوس ليوناردو.

    هذا الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ44 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، متفوقًا بفارق سبع نقاط على النصر صاحب المركز الثاني. أما الفيحاء فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ13.

    • إعلان

  • سافيتش يطلب من نيفيش الحصول على إنذار

    لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، دخل اللقاء وهو تحت تهديد الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، حيث تم إنذاره في 3 مناسبات سابقة بدوري روشن أمام الأهلي والشباب والنصر.

    وفقًا للوائح المسابقة، فإن اللاعب يتم إيقافه لمدة مباراة في حالة حصوله على 4 إنذارات، ولأن المباراة القادمة للهلال ستكون سهلة نوعًا ما ضد الرياض القابع بالمركز السادس عشر بـ10 نقاط، طلب ميلينكوفيتش سافيتش من زميله تعمد الخطأ والحصول على بطاقة صفراء.

    وبالفعل، حصل نيفيش الذي صنع هدفين لفريقه على إنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسط احتفالات من باقي لاعبي الهلال وعلى رأسهم مالكوم، في مشهد غريب وغير معتاد وكأن الهلال سجل هدفًا.

  • Ruben Neves Al-Hilal 2025-26Getty

    نيفيش يرد على انتقادات الرحيل

    قبل مواجهة الهلال والفيحاء أمس، الخميس، حاول الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل التشكيك في حالة البرتغالي روبن نيفيش؛ نجم وسط الزعيم..

    المريسل نشر فيديو للحظة وصول البرتغالي لاستاد المملكة أرينا، معلقًا: "وجه نيفيز مو عاجبني"، في محاولة للإسقاط على التقارير الزاعمة رغبته في الرحيل عن الدوري السعودي بالميركاتو الشتوي الجاري.

    لم يصمت الإعلامي النصراوي عند هذا الحد، إنما حتى علق على أداء نيفيش، في أول نصف ساعة من مواجهة الفيحاء، فكتب: "باصات (تمريرات) نيفيز مو زي العادة، أنتم ملاحظين ولا يتروى لي؟!".

    سخرية القدر لعبت دورها هنا، فبعد دقائق قليلة من محاولات المريسل لتشكيك الهلاليين في إخلاص نيفيش لناديهم، رد عليه النجم البرتغالي بإحراز الهدف الثاني في المباراة من ضربة ركنية، أرسلها في اتجاه المرمى، لتصطدم بجسد الحارس الفيحاوي أورلاندو موسكيرا، وتسكن الشباك. هذا بخلاف صناعته للهدف الرابع في المباراة لزميله البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    نيفيش بشكل عام قدم مباراة أكثر من رائعة، كعادته مع الهلال، بل إن تألقه زاد مؤخرًا بالتزامن مع الحديث عن رغبته في الرحيل، وكأنه يريد أن يؤكد لجمهور الزعيم أنه مخلص حتى آخر لحظة للفريق رغم كل شيء.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع تعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة، في 16 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

دوري روشن السعودي
الرياض crest
الرياض
الرياض
الهلال crest
الهلال
الهلال
0