فيديو | احتفلوا به وكأنه سجل هدفًا .. طلب غريب من سافيتش لروبن نيفيش أمام الفيحاء والبرتغالي يستجيب سريعًا!

قبل مواجهة الهلال والفيحاء أمس، الخميس، حاول الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل التشكيك في حالة البرتغالي روبن نيفيش؛ نجم وسط الزعيم..

المريسل نشر فيديو للحظة وصول البرتغالي لاستاد المملكة أرينا، معلقًا: "وجه نيفيز مو عاجبني"، في محاولة للإسقاط على التقارير الزاعمة رغبته في الرحيل عن الدوري السعودي بالميركاتو الشتوي الجاري.

لم يصمت الإعلامي النصراوي عند هذا الحد، إنما حتى علق على أداء نيفيش، في أول نصف ساعة من مواجهة الفيحاء، فكتب: "باصات (تمريرات) نيفيز مو زي العادة، أنتم ملاحظين ولا يتروى لي؟!".

سخرية القدر لعبت دورها هنا، فبعد دقائق قليلة من محاولات المريسل لتشكيك الهلاليين في إخلاص نيفيش لناديهم، رد عليه النجم البرتغالي بإحراز الهدف الثاني في المباراة من ضربة ركنية، أرسلها في اتجاه المرمى، لتصطدم بجسد الحارس الفيحاوي أورلاندو موسكيرا، وتسكن الشباك. هذا بخلاف صناعته للهدف الرابع في المباراة لزميله البرازيلي ماركوس ليوناردو.

نيفيش بشكل عام قدم مباراة أكثر من رائعة، كعادته مع الهلال، بل إن تألقه زاد مؤخرًا بالتزامن مع الحديث عن رغبته في الرحيل، وكأنه يريد أن يؤكد لجمهور الزعيم أنه مخلص حتى آخر لحظة للفريق رغم كل شيء.