إيفان توني على رأسهم .. 6 نجوم يستحقون الاستدعاء لمنتخب إنجلترا مع توخيل

من المتوقع أن يعلن الألماني عن تشكيلته الأولى لمبارياته الأولى ويفكر في إعطاء هؤلاء الذين تم استدعاؤهم من قبل فرصة أخرى.

الانتظار شارف على الانتهاء. بعد تعيينه بخمسة أشهر وأكثر من شهرين بعد بدء العمل أخيرًا، يستعد توماس توخيل للإعلان عن تشكيلته الأولى لإنجلترا لمباريات تصفيات كأس العالم الافتتاحية ضد ألبانيا ولاتفيا. قام المدرب بالتنقل في جميع أنحاء البلاد لمشاهدة المباريات الحية ومراقبة اللاعبين المحتملين من بعيد أثناء العمل من المنزل، إلى استياء بعض أقسام الإعلام الإنجليزي المعين.

كانت هناك الكثير من الأضواء على اللاعبين الذين يأملون في الحصول على أول استدعاء للمنتخب الإنجليزي بعد مواسم مميزة، مثل مهاجم إبسويتش تاون ليام ديلاب ومدافع أرسنال مايلز لويس-سكيللي، لكن توخيل سيقوم أيضًا بالنظر في عدد من اللاعبين الذين أثبتوا أنفسهم سابقًا ولكن لأسباب مختلفة تراجعوا عن الأنظار الدولية.

GOAL ينظر إلى ستة لاعبين الذين عادوا للمنافسة للحصول على مكان في فريق إنجلترا والذين سيكونون بانتظار أخبار من توخيل عند إعلان تشكيلته...