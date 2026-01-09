Ivan Toney Al Ahli GOAL ONLYGoal AR
مقولة إيفان توني تتحوّل إلى "أيقونة تاريخية": محاولات تحطيم الأهلي تفشل .. فمرحبًا بكم في مدرسة القانون

عندما يتم ذكر اسم النادي الأهلي، فنحن هُنا أمام واحد من أهم القلاع الرياضية؛ ليس في السعودية فقط، وإنما في آسيا والوطن العربي بأكمله.

هذه القلعة الرياضية الكبيرة عانت من ظروف قاسية، في السنوات القليلة الماضية؛ ولكنها عرفت كيف تصمد، وتعود أكثر قوة.

نعم.. الأهلي عاد من دوري يلو للدرجة الأولى صيف 2023، بعد هبوطه التاريخي - لأول مرة -، أكثر قوة من أي وقتٍ مضى؛ سواء رياضيًا أو إداريًا وقانونيًا.

ومن المعروف أن الأهلي أصبح أكثر استقرار إداري، رغم وجود بعض المشاكل من فترةٍ إلى أخرى؛ وهو ما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، ثم كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

إلا أن ما يجب التوقف أمامه حقًا؛ هو النجاح القانوني الكبير الذي يحققه النادي الأهلي، منذ ما يقرب من الثلاثة أعوام تقريبًا.

الأهلي انتصر في جميع معاركه القانونية تقريبًا، منذ عام 2023 وحتى الآن؛ آخرها بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والذي كان مهددًا بخسارة لقبها.

ونستعرض في السطور القادمة، أهم القضايا التي انتصر فيها النادي الأهلي "قانونيًا"، خلال السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع احتفالات هذا الكيان الرياضي الكبير، بمرور 89 عامًا على تأسيسه..

    السوبر السعودي.. تأييد تتويج الأهلي بلقب 2025-2026

    اشتعلت أزمة كبرى في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ عندما "انسحب" نادي الهلال، من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

    "انسحاب" الهلال من المشاركة في السوبر؛ جاء بسبب إرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد خوضهم منافسات كأس العالم 2025.

    هُنا.. قام اتحاد الكرة السعودي باستدعاء الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس السوبر بدلًا من الزعيم الهلالي؛ ليحقق نتائج مبهرة ويتوّج باللقب، على النحو التالي:

    * نصف النهائي: الفوز (5-1) على نادي القادسية.

    * المباراة النهائية: الفوز بـ"ركلات الجزاء" على النصر؛ بعد التعادل (2-2).

    وبدون الخوض في تفاصيل العقوبات الموقعة على الهلال، بعد "انسحابه" من كأس السوبر، وطعنه ضدها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ فقد حاول القادسية أن يدخل طرف في هذه القضية، وذلك لسحب اللقب من الأهلي.

    بمعنى.. القادسية حاول استغلال العقوبات ضد الهلال، للتأكيد على أن مشاركة الأهلي بدلًا من الزعيم في السوبر "غير قانونية"؛ وبالتالي يجب إعادة نهائي البطولة مرة أخرى، على أن يكون هو - أي فارس الشرقية - طرفًا فيه.  

    لكن في النهاية خسر القادسية معركته القضائية؛ ليؤيد مركز التحكيم الرياضي السعودي نتائج السوبر، وبالتالي تتويج الأهلي باللقب رسميًا.

    مباراة القادسية.. رفض سحب النقاط الثلاث من الأهلي

    اسم نادي القادسية ارتبط بـ"نزاع قانوني" آخر مع النادي الأهلي؛ وذلك عندما طلب فارس الشرقية بالحصول على نقاط مباراته ضد الراقي كاملة، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وقتها.. خسر القادسية (1-2) أمام الأهلي؛ حيث دخل الراقي المباراة، بـ"تشكيل" مُغاير تمامًا عن ذلك الذي تم الإعلان عنه رسميًا.

    وقدّم القادسية شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ يؤكد فيها أن الأهلي خالف اللوائح، وذلك بتغيير "التشكيل" بعد المدة المحددة قانونيًا.

    وبالفعل.. لم يتم تسجيل هذه التعديلات التي أجراها الأهلي في "تشكيله"، بالرابطة السعودية المحترفة، خلال المدة المحددة قانونيًا؛ ما أرعب جمهور الراقي، بشأن إمكانية سحب نقاط المواجهة ضد بنو قادس.

    مخاوف جمهور الأهلي تبددت تمامًا؛ وذلك بعدما تأكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن الراقي، لم يرتكب أي خطأ في تعديل أو تغيير "تشكيله" ضد القادسية.

    كل ما حدث هو أن هذه التعديلات أو التغييرات، لم تسجل في الرابطة المحترفة خلال المدة المحددة قانونيًا؛ بسبب وجود خلل في "النظام" خارج إرادة قلعة الراقي، حيث تم الاكتفاء بالبلاغ الشفهي فقط.

    قضية البريكان.. براءة الأهلي من جميع ادعاءات نادي الفتح

    واحدة من أهم القضايا الأخرى التي انتصر فيها النادي الأهلي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ هي تلك المتعلقة بالنجم الدولي فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    الأهلي تعاقد مع البريكان صيف 2023؛ وذلك بعد أن دفع اللاعب قيمة "الشرط الجزائي" في عقده مع نادي الفتح، بشكلٍ رسمي.

    الفتح قدّم شكوى رسمية؛ يتهم فيها الأهلي بتحريض البريكان على فسخ عقده، وذلك خلال "الفترة المحمية".

    ليس هذا فقط.. الفتح اتهم الأهلي، بتحويل قيمة "الشرط الجزائي" إلى حسابات المهاجم الدولي؛ بطرق غير قانونية، وبدون موافقة إدارة النموذجي على الصفقة.

    وبعد أشهر طويلة من المداولات القانونية والقضائية؛ أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارًا برفض شكوى الفتح، مع براءة الأهلي والبريكان من كل التهم الموجهة إليهما.

    وأكد مركز التحكيم الرياضي أن الفتح، لم يقدّم أي دليل ملموس؛ يثبت مخالفة الأهلي والبريكان، للوائح والقوانين.

    - أرقام فراس البريكان مع النادي الأهلي:

    * مباريات: 98.

    * دقائق: 6.297.

    * مساهمات تهديفية: 42.

    * أهداف: 25.

    * تمريرات حاسمة: 17.

    مدرسة القانون.. لويس جرابان "أكبر انتصار قضائي" في تاريخ الأهلي

    إذا عُدنا إلى صيفي 2023 و2024؛ سنجد أن هُناك قضية انتصر فيها النادي الأهلي، واستحق أن يُطلق عليه بسببها اسم "مدرسة القانون".

    القضية التي نقصدها هُنا؛ هي تلك المتعلقة بالنجم الجامايكي لويس جرابان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق.

    وتعاقد الأهلي مع جرابان صيف 2022؛ عندما كان الفريق يتواجد في دوري يلو للدرجة الأولى، بعد هبوطه لأول مرة في تاريخه.

    ومن ناحيته.. قام جرابان بفسخ عقده مطلع عام 2023؛ مع تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المقدرة بـ1.2 مليون دولار إلى جانب تعويضات أخرى.

    وبالفعل.. أصدر "فيفا" حكمًا ضد الأهلي، بالحرمان من التعاقدات "فترتي تسجيل"؛ مع التأكيد على أن العقوبات نهائية ولا يُمكن الطعن فيها، بسبب كثرة القضايا الدولية ضد النادي.

    رغم ذلك.. حقق الأهلي انتصارًا قانونيًا سيظل مُخلدًا في كتب التاريخ؛ وهو ما يُمكن استعراضه، على النحو التالي:

    * صيف 2023: نجح الأهلي في انتزاع حكم "التدابير الاحترازية" من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بتعليق العقوبة مؤقتًا؛ ما سمح له بالتعاقد مع نجومه العالميين الحاليين، أمثال: "الساحر الجزائري رياض محرز، الحارس السنغالي إدوارد ميندي، متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز".

    * صيف 2024: نجح الأهلي في إغلاق القضية بشكلٍ نهائي، في واحدة من أكبر عمليات التسوية بتاريخ "فيفا"؛ حيث قدّم النادي تعهدات بحل جميع نزاعاته القانونية مع لاعبيه ومدربيه السابقين، وهو ما حدث بالفعل.

    وكانت هذه من المرات النادرة جدًا في التاريخ، التي يوافق فيها "فيفا" بعمليات تسوية بعد إصدار قرارات نهائية، وهو ما يؤكد أن الأهلي قدّم حجج مقنعة لحل جميع قضاياه الدولية.

    سجل نظيف.. الأهلي يغلق 40 قضية دولية بـ300 مليون ريال سعودي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب أن نُشير إلى أن النادي الأهلي، أغلق ما يقرب من 40 قضية دولية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الفترة من 2023 إلى 2025؛ وذلك ضمن خطة التسوية الشاملة التي تحدثنا عنها سابقًا.

    أهم هذه القضايا؛ كانت تلك المتعلقة بالنجم الرأس أخضري دجانيني تافاريس، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم الأسبق.

    دجانيني لعب في صفوف الفريق الأهلاوي، في الفترة من 2018 إلى 2020؛ قبل أن يفسخ عقده بشكلٍ رسمي، مع تقديم شكوى رسمية أمام "فيفا".

    واستند المهاجم الرأس أخضري في شكواه؛ على أن الراقي لم يعطه كامل مستحقاته المالية، مع الخصم من رواتبه دون وجه حق.

    وبعد 4 سنوات من النزاع القضائي.. قدّم الأهلي حجج قانونية قوية إلى "فيفا"، وفرت ما يقرب من 80 مليون ريال سعودي لخزينة النادي؛ حيث تم إلغاء عقوبات التعويضات المالية وغيرها، مع الحكم للاعب بمبالغ قليلة للغاية.

    المهم.. تسوية هذه القضايا الـ40؛ أدت إلى إغلاق ديون ضخمة على الأهلي، بلغت قيمتها بنحو 300 مليون ريال سعودي تقريبًا.

    أيضًا.. أدت تسوية القضايا إلى حصول العملاق الجدّاوي، على شهادة "الكفاءة المالية"؛ التي جعلته يبرم صفقاته العالمية بشكلٍ طبيعي للغاية، فيما بعد.

    إيفان توني.. مقولة النجم الإنجليزي تتحوّل إلى "أيقونة" داخل الأهلي

    وبعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ نستطيع الاستناد على مقولة المهاجم الإنجليزي للنادي الأهلي إيفان توني، والتي تحوّلت إلى "أيقونة قانونية" داخل قلعة الراقي.

    توني صرح بعد تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قائلًا: "فعلوا كل شيء لإيقافنا.. ولم ينجحوا".

    الحقيقة أن تصريح توني المثير للجدل؛ ليس له أي علاقة بالقضايا القانونية، وإنما بالجدل التحكيمي الذي صاحب مباريات السوبر.

    إلا أن تصريح المهاجم الإنجليزي "الأيقوني"؛ أصبح يستخدم في الأوساط الأهلاوية، مع كل نصر قضائي.

    الأهلاويون يعتقدون أن هُناك محاولات لعرقلة مسيرة النادي؛ وذلك بعد العودة بقوة إلى منصات التتويج، في الفترة الأخيرة.

    محاولات العرقلة من وجهة النظر الأهلاوية؛ تمثلت في شكاوى القادسية والفتح المفاجئة، خلال الموسم الرياضي الحالي 20205-2026 تحديدًا.

    لذلك.. فإن فوز الأهلي في كل هذه المعارك القضائية؛ يجعل جمهور هذا الكيان الرياضي الكبير، يردد بعد توني: "حاولوا إيقافنا بكل الطرق.. ولم ينجحوا".

