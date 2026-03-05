Getty Images Sport
إيغور تودور يتجنب السؤال حول إقالته في دفاع غريب عن فشل توتنهام بعد خسارة أول ثلاث مباريات تحت قيادته
ليلة بائسة أخرى لتوتنهام
توتنهام الآن يتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط مع تبقي 9 مباريات فقط بعد هزيمة أخرى بائسة. دومينيك سولانكي أعطى توتنهام التقدم في نهاية الشوط الأول، لكن الوضع تغير تمامًا قبل نهاية الشوط الأول.
طُرد فان دي فين لقيامه بسحب إسماعيل سار كآخر مدافع، ليحرز المهاجم السنغالي هدف التعادل من ركلة جزاء. وضع يورغن ستراند لارسن بالاس في المقدمة قبل أن يسجل سار هدفًا آخر ليحسم المباراة قبل نهاية الشوط الأول.
تودور يتكتم على مستقبله مع توتنهام
هناك بالفعل حديث عن أن تيودور قد يفقد وظيفته بعد فشله في إحداث التأثير المطلوب لإحياء موسم توتنهام وتوجيههم نحو الأمان في الدوري الإنجليزي الممتاز. في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، سُئل الكرواتي عما إذا كان العالم سيشاهده مرة أخرى في مقعد توتنهام، فرد ببساطة: "لا تعليق على هذا السؤال".
قبل هذا السؤال، سُئل تودور عما إذا كان يعتقد أن الإدارة ستسمح له بالاستمرار في منصبه. أجاب: "لا أفكر في اتجاههم، لدي عملي لأقوم به وهذا كل شيء".
تودور رأى "أشياء مثيرة للاهتمام" من لاعبيه
اعترف تيودور أنه لا يزال بإمكانه استخلاص الجوانب الإيجابية من المباراة، على الرغم من أن توتنهام قد مدد سلسلة عدم فوزه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 11 مباراة.
وقال: "ربما يبدو هذا غريبًا، لكنني أصبحت أكثر إيمانًا بعد هذه المباراة مما كنت عليه من قبل. لقد رأيت شيئًا ما". "أحتاج إلى اختيار اللاعبين المناسبين لأن القارب يسير في الاتجاه الذي أريده ويجب أن يسير فيه، ومن في القارب يمكنه البقاء. وإلا يمكنهم مغادرة القارب. لذا، عندما يعود اللاعبون الآخرون وأختار اللاعبين المناسبين، أنا متأكد من أننا سنكون فريقًا جيدًا وستعود الانتصارات. ليس من السهل تقبل الوضع الذي نحن فيه الآن، لكن هذا هو الحال".
وفي حديثه إلى قناة TNT Sports المضيفة، أضاف تودور: "كانت مباراتان. بعد البطاقة الحمراء، كانت المباراة الثانية. في الشوط الثاني، حاولنا ورأيت أشياء مثيرة للاهتمام، لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة مثل المشجعين. نحتاج إلى العمل الجاد والإيمان. بعد هذه المباراة، أصبحت أؤمن أكثر من ذي قبل. أعلم أن هذا يبدو غريباً، لكنني رأيت شيئاً في الفريق. حتى في غرفة الملابس بعد المباراة. عندما نكون كاملين، ونختار اللاعبين المناسبين، أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام.
"رأيت بعض الطاقة الإيجابية، وبعض الرغبة في العمل، وبعض الشغف. كان هناك قتال، لكن للأسف البطاقة الحمراء غيرت المباراة. هناك تسع مباريات متبقية. [كريستيان] روميرو سيعود، [كيفن] دانسو كان جيدًا اليوم، [بيدرو] بورو مختلف تمامًا، ربما سيعود آخرون. سنكون جيدين عندما نكون كاملين".
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
يأمل تودور أن يظل مدربًا لتوتنهام في رحلة الفريق يوم الثلاثاء إلى أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ثم يتوجه الفريق إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل قبل مباراة الإياب على أرضه ضد رجال دييغو سيميوني. وسيختتم توتنهام مبارياته قبل فترة التوقف الدولية في مارس بمباراة على أرضه ضد منافسه في الهبوط نوتنغهام فورست.
