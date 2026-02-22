Getty Images Sport
ترجمه
إيغور تودور "غاضب جدًا" يدعو لاعبي توتنهام الفاشلين إلى "النظر في المرآة" بعد الهزيمة الساحقة أمام أرسنال في ديربي شمال لندن
تودور ينتقد فشل توتنهام
كان تودور في مقعد البدلاء للمرة الأولى عندما تعرض توتنهام لهزيمة قاسية مرة أخرى على يد منافسه الشمالي في لندن. بعد أن سجل إيبيريشي إيزي ثلاثية في مباراة الذهاب، في طريقه إلى الفوز 4-1، سجل اللاعب الدولي الإنجليزي هدفين يوم الأحد، حيث اضطر توتنهام مرة أخرى إلى مشاهدة فوز آرسنال 4-1، مع تسجيل فيكتور جيوكيريس هدفين أيضًا.
مع بقاء توتنهام في المركز السادس عشر، بفارق أربع نقاط فقط عن وست هام، انتقد تودور لاعبيه بشدة، وأصر على أنهم يجب أن "ينظروا في المرآة" إذا أرادوا الخروج من هذه الأزمة.
وقال: "هناك فارق كبير بين الفريقين، أرسنال كان أقوى منا في هذه المباراة".
وأضاف أن توتنهام يجب أن "يغير عقلية الفريق - والطريقة الوحيدة هي العمل. حتى مع الكرة، يبدو عدم الثقة واضحًا في الفريق. أنا حزين جدًا، وغاضب جدًا، وكل شيء، ولكن في بعض النواحي من الجيد أيضًا أن نفهم ما هو هدفنا.
"العلاج هو أن ينظر كل واحد منا في المرآة، ويعمل بجد لتغيير عاداته. لم نكن بحاجة إلى هذا (كإشارة تنبيه). أرسنال ربما يكون أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي، لكن لا يمكننا استخدام هذا كعذر".
- Getty Images Sport
تودور يواجه تحدٍ كبير
منذ 1 نوفمبر، فاز توتنهام في مباراتين فقط من أصل 18 مباراة في الدوري، وهو الآن في مرحلة من الموسم لا يمكنه فيها تحمل خسارة المزيد من النقاط.
وقال تودور لبي بي سي راديو فايف لايف: "بداية صعبة ضد فريق في هذه اللحظة. مستوى مختلف من الحالة البدنية والعقلية، لذا أهنئهم. كانوا أفضل بكثير ويستحقون هذا الفوز. حصلت على الروح التي أردنا أن نفعل بها الأشياء، لكنها لم تكن كافية. من الجيد أن نفهم أين نحن في هذه اللحظة.
"أظهر لي يوم الثلاثاء أننا بحاجة إلى العمل الجاد والجدية. الآن في هذه اللحظة، الفريق مليء بالمشاكل. المفتاح الوحيد هو العمل على التدريب يومًا بعد يوم والتواضع. نحتاج إلى أن نكون أكثر عدوانية - نحتاج إلى أن نكون أكثر تماسكًا. هذه هي المفاتيح.
"تفهم الفارق بين الحدة الذهنية لفريق واحد والفرق الأخرى. هذا شيء نحتاج إلى تغييره. رأيت لاعبين قادرين على القيام بذلك، لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بذلك. التفكير في الهبوط لا يجلب أي شيء لأي شخص".
"لا أعتقد أن توتنهام سينزل إلى الدرجة الثانية"
يصر داني مورفي، المحلل في بي بي سي واللاعب السابق في خط وسط توتنهام، على أن النادي لن يسقط في الفخ، على الرغم من أدائه المروع.
وقال: "لا أعتقد أن توتنهام سينزل. أعتقد أن لديهم ما يكفي. إذا استمرت الخسائر وتراجعت الثقة، فلا يهم عدد اللاعبين الجيدين الذين لديك، فسيصبح الأمر صعبًا.
سأكون مندهشًا حقًا إذا لم يتمكنوا من الخروج من هذه الأزمة. المباريات القادمة كلها مهمة. أعتقد أن لديهم ما يكفي.
"حقيقة أننا نتحدث عن هبوط توتنهام أمر لا يصدق. إنه أمر سخيف حقًا. سواء ألقيت اللوم على التعاقدات أو الملاك، فسيكون ذلك كارثيًا على النادي. سمعت بعض المشجعين يقترحون أن الهبوط قد يكون أفضل شيء. أنا لا أرى ذلك".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه توتنهام ديربي لندن آخر في نهاية الأسبوع المقبل، حيث يلتقي مع فولهام. ثم يواجه كريستال بالاس، بينما لا يزال رجال تيودور ينتظرهم رحلة إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول، بالإضافة إلى مباريات صعبة خارج أرضهم في فيلا بارك وستامفورد بريدج لمواجهة أستون فيلا وتشيلسي على التوالي.
إعلان