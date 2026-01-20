Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"مشادة تفتح الأبواب أمام عملاقي إيطاليا".. مشهد صادم بين يانيك كاراسكو وجمهور الشباب بعد نهاية مباراة النجمة

ماذا فعل يانيك كاراسكو؟!..

شهدت نهاية مباراة فريق الشباب الأول لكرة القدم ضد نادي النجمة، مساء اليوم الثلاثاء، أحداثًا مثيرة للجدل؛ بطلها النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح قلعة الليوث.

الشباب سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام النجمة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • "مشادة" بين يانيك كاراسكو وجمهور الشباب

    وفي هذا السياق.. فتحت جماهير نادي الشباب الحاضرة في المدرجات، النار على النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد إطلاق صافرة نهاية المواجهة ضد النجمة، مساء اليوم الثلاثاء.

    كاراسكو من ناحيته لم يتقبل هجوم الجماهير ضده وباقي زملائه؛ ليذهب إليهم، ويدخل في "مشادة كلامية" معهم.

    ليس هذا فقط.. النجم البلجيكي قام بتوجيه إشارات إلى الجماهير الشبابية؛ يطالبهم فيها بـ"الصمت"، وعدم الحديث.

  • يانيك كاراسكو يكشف كواليس واقعته مع جمهور الشباب

    ومن ناحيته.. شرح النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح نادي الشباب، كواليس "المشادة" التي وقعت بينه وجماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد نهاية مباراة النجمة، مساء اليوم الثلاثاء.

    وقال كاراسكو في تصريحات مع صحيفة "عكاظ": "بعد نهاية اللقاء؛ كان هُناك إشارات مسيئة من 4 أو 5 أشخاص.. لقد فعلوا حركات (غير لائقة) باليد".

    وشدد النجم البلجيكي على أنه بصفته قائدًا للفريق الشبابي؛ كان يجب عليه أن يتدخل فورًا، ويدافع عن زملائه.

    واختتم كاراسكو تصريحاته؛ بالقول: "نريد أشخاصًا إيجابيين في الملعب؛ فلا مكان لمشجعين ضدنا".

    يانيك كاراسكو "معروض" على عملاقي إيطاليا

    المثير في الأمر أن "مشادة" النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، مع جماهير الليث التي حضرت في المدرجات خلال مواجهة نادي النجمة؛ تأتي بالتزامن مع الجدل الذي يحيط بمستقبله، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    وحسب الصحفي الرياضي نيكولو شيرا في الساعات الماضية؛ يبحث كاراسكو عن فرصة للعودة إلى الملاعب الأوروبية، في ظل انهيار نتائج الشباب في الموسم الرياضي الحالي.

    شيرا أعلن عرض النجم البلجيكي على ناديي نابولي وروما الإيطاليين؛ لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي، ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة.

    إلا أن راتب اللاعب يانيك كاراسكو الضخم؛ يقف عائقًا كبيرًا أمام تعاقد نابولي أو روما معه، في الشتاء الحالي.

    أرقام يانيك كاراسكو مع نادي الشباب

    النجم البلجيكي يانيك كاراسكو البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى نادي الشباب صيف 2023؛ قادمًا من صفوف فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

    صفقة كاراسكو كلفت خزينة الشباب، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ15 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الليث الشبابي؛ لعب النجم البلجيكي 62 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 22 هدفًا وصانعًا 16 آخرين.

    وخلال الموسم الحالي.. سجل يانيك كاراسكو 9 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 17 مباراة رسمية.

    مسيرة نادي الشباب في الموسم الحالي

    فريق الشباب الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بل أنه أصبح على مقربة من مراكز "الهبوط"، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ويحتل الشباب "المركز الرابع عشر" في جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة من 16 مباراة؛ حيث حقق انتصارين فقط، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    أيضًا.. ودع الليث الشبابي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ربع النهائي؛ وذلك بالخسارة (1-4) أمام عملاق جدة الاتحاد، يوم 29 نوفمبر 2025.

    وخارجيًا.. يُشارك الشباب في مسابقة دوري أبطال الخليج؛ ولكنه يُعاني أيضًا بالتواجد في "المركز الرابع" بجدول ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم "الريان القطري، النهضة العماني وتضامن حضرموت اليمني".

    ويمتلك الشباب 3 نقاط في رصيده من 4 مباريات؛ وبفارق نقطة عن تضامن حضرموت "الثالث"، وثلاث نقاط عن الريان والنهضة صاحبي المركزين الأول والثاني تواليًا.

