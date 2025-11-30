إيزاك يرتدي ثوب هالاند أمام وست هام.. واستبعاد صلاح لن يحل أزمة ليفربول وسلوت!

يمكن تقسيم المباراة إلى فصلين متباينين تماماً في الفاعلية لا في السيطرة. الشوط الأول كان عنوانه "السيطرة السلبية" لليفربول، حيث استحوذ الفريق على الكرة دون ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، مصطدماً بتكتل دفاعي منظم لوست هام وتسرع في اللمسة الأخيرة.

أما الشوط الثاني، فقد شهد تحولاً نحو "الواقعية الشرسة"؛ فعلى الرغم من انخفاض نسبة استحواذ الريدز إجمالياً إلى 56%، إلا أن ليفربول استغل المساحات ببراعة أكبر.

نقطة التحول الرئيسية كانت هدف إيزاك في الدقيقة 60، حيث أجبر "المطارق" على التخلي عن حذرهم، لكنه كشف هشاشتهم الهجومية، حيث أنهى أصحاب الأرض المباراة بـ (0) تسديدات على المرمى ومعدل أهداف متوقعة ضئيل جداً (0.32 xG)، مما جعل الحارس أليسون في نزهة.

ويمكن القول إن "الشباك" النظيفة هي أمل ليفربول في العودة إلى الطريق الصحيح، حيث فاز الفريق في كل المباريات التي لم يستقبل فيها أي هدف، وعلى رأسها مواجهات آرسنال وريال مدريد (1-0).