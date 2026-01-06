إيجور تياجو "منقذ البرازيل في كأس العالم" .. عامل بناء أحب الكرة بسبب رونالدو وجاء إنجلترا لمنافسة هالاند وإحراج إيزاك وجيوكيريس

لو دخل أحدهم في غيبوبة تامة بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية، واستفاق اليوم لمعرفة أحوال الدوري الإنجليزي وألقى نظرة على الهدافين سيشعر بصدمة كبيرة!

إرلينج هالاند في الصدارة بـ19 هدفًا، أمر جديد ومتوقع، لا توجد أي صدمات، وفي المركز الثاني إيجور تياجو، من؟ نعم .. مهاجم برازيلي "بلغاري" تعاقد معه برينتفورد لتعويض فقدانه إيفان توني ويوان ويسا وبريان مبيومو.

أين بنجامين شيشكو مهاجم مانشستر يونايتد الذي وصل سعره 76.50 مليون يورو؟ سجل هدفين فقط، ماذا عن فيكتور جيوكيريس الذي طارده آرسنال طوال الصيف طمحًا في ضمه لالتهام شباك الخصوم؟ أحرز 5 أهداف ويعاني من القيام بأبسط بديهيات مركزه في الاستلام والتحرك.

نيك فولتيمادي مهاجم نيوكاسل العملاق؟ لا بأس به، ولكنهم لم يوقعوا معه مقابل 75 مليون يورو مع إضافات مستقبلية أخرى، حتى يسجل 7 أهداف فقط حتى الآن.

وأخيرًا.. ماذا عن ثنائية ليفربول الخيالية، هوجو إيكيتيكي وألكساندر إيزاك؟ هل حطمت الجميع كما توقعنا؟ أبدًا.. الفرنسي سجل 8 أهداف وهو مقبول نوعًا ما، بينما السويدي الذي دفع الريدز 145 مليون يورو لضمه أحرز هدفين فقط! ومصاب وسيغيب لفترة طويلة .

ماذا حدث؟ هل هناك لعنة؟ يبدو وكأنهم هؤلاء هم من دخلوا في غيبوبة .. ولكن بالحديث عن إيجور تياجو .. من هو هذا اللاعب؟ وماذا يفعل في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟