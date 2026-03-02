إيان رايت "متوتر" قبل مباراة برايتون ويُعرب عن قلقه الشديد بشأن "توتر" أرسنال

في حديثه مع Premier League Productions، لم يتردد أسطورة أرسنال رايت في تقييمه للمراحل الأخيرة من المباراة. قال: "بمجرد أن أصبح تشيلسي بـ 10 لاعبين، بدأوا في اللعب. كان ذلك مقلقًا. أظهر أرسنال توترًا شديدًا في المراحل الأخيرة من المباراة، عليهم اغتنام الفرص في وقت مبكر حتى يتمكنوا من الاسترخاء في هذه المرحلة. عليهم الفوز الآن، خاصة في المباريات التي يلعبونها على أرضهم. لن يكون ذلك شيئًا يمنحك ثقة كبيرة، لكنه فوز".

يشعر المهاجم الإنجليزي السابق بقلق خاص بشأن المباراة القادمة ضد برايتون، خوفًا من عودة نفس المشاكل. أعرب عن قلقه المتزايد، قائلاً: "نرى في الشوط الثاني من المباريات أنه يمكن التغلب على أرسنال. كان تشيلسي يلعب بعشرة لاعبين، سيكون من الجيد معرفة ما يحدث لأرسنال في الشوط الثاني. الأمر يتعلق بـ "إنجاز المهمة" وأنا سعيد لأن المهمة تم إنجازها، لكنني سأكون متوتراً في المباراة القادمة لأنني أرى ذلك مرة أخرى في الشوط الثاني".