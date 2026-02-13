"إهدار الكثير من اللمسات" - مايكل أوين يقدم نصيحة تكتيكية لهاري كين وتوماس توخيل، وقد تكون هذه النصيحة مفتاح تحقيق إنجلترا لمجد كأس العالم

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها كين أسئلة حول استعداده للتخلي عن خط الهجوم، مع احتمال أن تكون أرقامه أفضل من ذلك. يأمل أوين أن تجد إنجلترا طريقة لإخراج أفضل ما لدى قائدها.

قال المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي لـ GOAL عندما سُئل عما إذا كان تجول كين في الملعب يمثل مشكلة: "يعتمد الكثير على من يلعب بجانبه. عندما كان في توتنهام، كان الأمر يعمل بشكل جيد للغاية لأن [هيونغ-مين] سون كان يتمتع بسرعة كبيرة وكانا يتبادلان الأدوار - أحدهما يتراجع والآخر يتقدم. كان من الصعب على المدافعين مراقبتهم.

"يعتمد الكثير على من يلعب في الفريق. يمكنه التراجع ومرر الكرة، لكن بالنسبة لي، أريد أن يحافظ هاري كين - خاصة في سنه الحالي - على الكثير من طاقته لتسجيل الأهداف، والبقاء في منطقة الجزاء وحولها.

"المشكلة في كونك مهاجمًا وسطًا هي أنك تعتمد بشكل كبير على زملائك في الفريق لتوصيل الكرة إليك. إذا كانت المباراة صعبة ولم تحصل على الكرة، فإن الميل الطبيعي هو المشاركة في اللعب والتراجع إلى الخلف. على الرغم من أن ذلك يمنحك بعض الثقة ويجعلك تشعر بأنك تشارك في المباراة، إلا أنك تحتاج أحيانًا إلى هدف لتسجيله.

"شخصياً، أعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم. لا أريده أن يضيع الكثير من اللمسات باللعب في العمق. بالطبع، عليه أن يربط بين اللعب ليكون حجر الأساس للفريق، لكنني لا أريده أن يتراجع كثيراً إلى العمق.

"أنا أتفهم ذلك أيضًا لأنك كلما كبرت في السن، قد تبدأ في فقدان نصف ياردة من السرعة ويمكنك أن تشعر بأنك قدمت مباراة جيدة حتى لو لم تسجل أهدافًا من خلال لعب بعض الكرات وتقديم بعض التمريرات الحاسمة. لقد مررت بذلك من قبل.

"بشكل عام، هو أكبر أمل لنا. من لا يمكن أن يصاب قبل البطولة، ومن نحتاج إليه أكثر؟ لا بد أن يكون هو. من لدينا في الدوري؟ هاري كين يسجل الأهداف مثل لا أحد آخر. نحن بحاجة إليه حقًا في أفضل حالاته ويحتفظ بكل طاقته لتسجيل الأهداف".