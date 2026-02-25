"إنه يعتقد أنه لا يزال شابًا!" - نيمار متهم بـ"إفساد" خطة سانتوس التكتيكية من قبل زميله السابق في المنتخب البرازيلي

كانت آخر مشاركة لنيمار في المباراة التي خسرها فريقه 2-1 أمام نوفوريزونتينو، والتي أطاحت بفريق سانتوس من بطولة كامبيوناتو باوليستا في دور ربع النهائي على يد النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. وكان اللاعب البرازيلي مسؤولاً عن الهدف الأول الذي سجله نوفوريزونتينو في مباراة لم يقدم فيها المهاجم المستوى المطلوب.

دافع المدرب خوان بابلو فوجفودا عن نيمار بعد المباراة وقال إنه سيعود إلى أفضل مستوياته. وقال للصحفيين: "نيمار في حالة بدنية رائعة، وهو يكمل جميع التدريبات. لعب 90 دقيقة كاملة لأول مرة هذا العام.

أنا واثق جدًا منه. ستتحسن لعبته وتتطور مع كل مباراة. وأنا مسؤول عن ضمان عودته إلى ثقته بنفسه. أنا واثق جدًا منه وأثق في كل لاعب في الفريق.

"سوف يحفز اللاعبين. سوف يبذل نيمار قصارى جهده لتحقيق الأهداف التي حددها لنفسه في سانتوس ومع المنتخب الوطني".