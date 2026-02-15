Goal.com
"إنه هاري كين!" - فينسنت كومباني يتحدث عن هدف مهاجم بايرن ميونيخ في تحطيم "الرقم القياسي المذهل" لروبرت ليفاندوفسكي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني

يعتقد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، أن هاري كين مهتم أكثر بالاحتفاظ بلقب الدوري الألماني أكثر من تحطيم رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، رغم أنه أقر بأن قائد منتخب إنجلترا قد يكون يطمح إلى دخول التاريخ. سجل كين هدفين في فوز فريقه 3-0 على فيردر بريمن يوم السبت، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 26 هدفًا في الدوري الألماني.

  • كين يصل إلى 500 هدف في مسيرته مع فوز فيردر

    بفضل هدفيه في مرمى فيردر، أصبح كين أول لاعب إنجليزي يصل إلى 500 هدف في مسيرته الاحترافية، محققاً بذلك إنجازاً آخر في مسيرته الرائعة. التالي على قائمته هو الرقم القياسي الذي سجله ليفاندوفسكي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الألماني المكون من 34 مباراة، حيث يتعين عليه تسجيل 41 هدفاً ليتفوق عليه.

  • FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    كومباني يريد الفوز بالدوري الألماني أولاً

    عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن كين يمكنه تحطيم الرقم القياسي لليفاندوفسكي، أجاب كومباني: "أعتقد أن لقب الدوري أكثر أهمية بالنسبة له من الرقم القياسي". ثم أضاف البلجيكي ضاحكًا: "لكن ربما أكون مخطئًا لأنني كنت مدافعًا وليس مهاجمًا! إنه هاري كين، لقد سجل أهدافًا وسيظل يسجلها دائمًا".

  • كين يكشف متى سيفكر في تحقيق رقم قياسي "لا يصدق"

    كما سُئل كين نفسه عن إمكانية الوصول إلى 41 هدفًا مثل ليفاندوفسكي، لكنه اعترف بأن هذه محادثة يجب أن تتم في وقت لاحق من الموسم. وقال: "كل شيء ممكن، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. إنه رقم قياسي لا يصدق. أنا في حالة جيدة الآن. من الجيد مساعدة الفريق. سنرى أين سأكون عندما نصل إلى أبريل، وسأبدأ في التفكير في الأمر بحلول ذلك الوقت. لكن في الوقت الحالي، كل ما يهمني هو المباراة التالية".

    بعد أن رفع رصيده إلى 26 هدفًا هذا الموسم، تجاوز كين الآن سبعة فرق كاملة في الدوري الألماني، متقدمًا على هايدنهايم (19)، سانت باولي (20)، فيردر (22)، هامبورغ، أوغسبورغ (كلاهما 24)، ماينز وبوروسيا مونشنغلادباخ (كلاهما 25). كما أنه أفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، ويأتي أقرب منافسيه كيليان مبابي لاعب ريال مدريد برصيد 23 هدفًا وإرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي برصيد 22 هدفًا.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    قائد منتخب إنجلترا يدعم صنع التاريخ

    أعلن ماريو باسلر، أسطورة بايرن ميونيخ، بجرأة في وقت سابق من هذا الموسم أن لاعب المنتخب الإنجليزي لديه ما يلزم لتجاوز ليفاندوفسكي، على الرغم من بذله مجهودًا أكبر على أرض الملعب.

    وقال: "أعتقد أن هاري كين لاعب مختلف. لم يكن ليفاندوفسكي من النوع الذي يبذل جهدًا كبيرًا في الدفاع. هاري كين يفعل ذلك.

    "يتم استخدام كين أحيانًا كبديل لنيكولاس جاكسون عندما يدخل كبديل، كما أنه يلعب كثيرًا في خط الوسط، حيث يستحوذ على الكرة ويوزعها. أعتقد أن لديه فرصة لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف هذا الموسم. بالنسبة لي، هو مهاجم استثنائي ولاعب العام".

    من ناحية أخرى، قال ليفاندوفسكي عن رقمه القياسي: "قلت لنفسي إنني سجلت 41 هدفًا في 29 مباراة في ذلك الموسم. هذا هو الرقم الذي كان في ذهني.

    لقد حطمت الرقم القياسي بلعب 29 مباراة. أريد أن أكون صادقًا وأقول إنني أقدر هذا الرقم القياسي أكثر. أنا فخور به. 41 هدفًا في 29 مباراة. رأيت الأمر في هذا السياق أكثر من كونه مسألة حطم الرقم القياسي أم لا".

