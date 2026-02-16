"إنه ناديه" – مانشستر يونايتد أبلغ ماركوس راشفورد أنه قد يعود من برشلونة تحت قيادة مايكل كاريك

عمل ثورنلي مع كل من مانشستر يونايتد وإنجلترا ويقول إنه "يعرف" راشفورد جيدًا، ويعتقد أنه يمكن إقناع المهاجم بالعودة إلى النادي، طالما بقي المدرب المؤقت مايكل كاريك في منصبه.

وقال لبرنامج The Busby Way عبر talkSPORT: "سأقولها، لا أمانع، أنا أعرف ماركوس، وإذا لم يعجبه ما أقوله، فلا يهمني.

"لقد أصبح غير سعيد. أصبح شخصًا مختلفًا. كنت أشاهد هذا اللاعب الذي كان طفلًا سعيدًا ولطيفًا وهو يتجول حزينًا، خاصة في النادي.

"خارج النادي، كنت أراه بين الحين والآخر، وكان بخير خارج النادي، لكن داخل النادي، كان يتصرف بطريقة لم تكن جيدة.

"ثم انتقل ذلك إلى الملعب، وكنت تراه يتجول، وكنت تريد منه أن يظهر طاقة كبيرة، وهو ما يفعله مايكل كاريك الآن.

"إنه يستخرج الطاقة من اللاعبين، وكنت تريد ذلك من ماركوس، لكنك لم تحصل عليه، وتم التخلي عنه بشكل أساسي.

بالنسبة لي، هو من تخلّى عن نصف مسيرته في مانشستر يونايتد، وليس العكس."