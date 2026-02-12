Getty Images Sport
"إنه مثل ريان إير" - روي كين يقدم تقييماً قاسياً لصفقة مانشستر يونايتد الصيفية
كيان يحاول
استهدف كين سيسكو بعد هدفه المذهل. دخل المهاجم من على مقاعد البدلاء واستقبل تمريرة رائعة من بريان مبيومو، وسدد الكرة في الزاوية العليا ليحافظ على سلسلة كاريك الخالية من الهزائم في خمس مباريات. لكن كين يعتقد - بأسلوبه المعتاد - أن هذا مجرد انعكاس لتدهور المستوى في أولد ترافورد، مقارناً إياه بشركة طيران ريان إير.
لكن بعد المباراة، أشاد كاريك بـ سيسكو.
وقال: "إنها تسديدة لا تصدق من تلك الزاوية، أن تصل إلى المرمى وتسجل الهدف - إنه هدف رائع. بن قادر على ذلك. لقد فعل ذلك طوال الوقت. لم يظهر فجأة على الساحة. لقد كان يفعل ذلك، وأثبت أنه قادر على تسجيل الأهداف أيضًا. لقد كان يفعل ذلك في التدريبات معنا أيضًا.
"ليس مفاجئًا، بصراحة. أعتقد أن هذا ما يفعله، هذا ما يجيده".
موقف كين الجريء
قال كين في برنامج Stick To Football: "كانت نهاية رائعة. آسف، لكن أليس هذا ما يفترض به أن يفعله؟ إنه يخرج من مقاعد البدلاء وهم يحاولون تعويض النتيجة.
"مانشستر يونايتد وتوقعاتهم، مثل شركة طيران Ryanair. إذا كانت الرحلة في موعدها، يهتف الجميع ويضحكون ويمزحون. لكن عادة ما تتأخر الرحلة ساعتين، والجميع يعتقد أن هذا هو المعتاد!
"سافرت مع Ryanair يوم الأحد وتأخرت الرحلة ساعتين. لم يجادل أحد لأن هذا ما نتوقعه. توقعاتك منخفضة...
"مع ريان إير، تعرف متى تهبط الطائرة وتشغل الموسيقى لأنها وصلت في موعدها؟ هذا هو سيسكو ومانشستر يونايتد، هذا ما يفترض أن تفعله...
"توقعاتك منخفضة، إنه مهاجم! لقد رأيت الهدف، كان إنهاء رائعًا في التوقيت المناسب. الجميع متحمسون لأنه هدف التعادل، [إيان] رايت كان يفعل ذلك كل أسبوع...
"أنت (نيفيل) مشجع لهم، أنت وجيم راتكليف! تعادل في وست هام وهذا مذهل؟ هذا هو قصدي، لا يوجد ضغط على فريق مانشستر يونايتد".
شكل سيسكو
سجل سيسكو ستة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويبلغ رصيده الآن أربعة أهداف في آخر خمس مباريات خاضها مع النادي.
وأضاف كاريك: "الهدف الأخير كان مفيدًا له للغاية. الليلة، كان الأمر مختلفًا بعض الشيء بسبب عاطفة المباراة، لكنه بالتأكيد كان مهمًا ولحظة كبيرة له ولنا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه مانشستر يونايتد إيفرتون خارج أرضه مساء الاثنين، قبل مواجهة كريستال بالاس. ويحتل فريق كاريك المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال. كما يتقدم النادي بنقطة واحدة فقط على تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس.
قال مايكل أوين لـ GOAL إن مانشستر يونايتد قد يتنافس على اللقب مرة أخرى في غضون عامين، قائلاً: "على الرغم من أنهم يقدمون أداءً جيدًا، إلا أن الأمر لا يقتصر على ما يمكنك إضافته إلى هذا الفريق ليكون لديه فرصة للفوز بشيء ما. نعلم جميعًا أن كاسيميرو سيغادر. نعتقد جميعًا أن الفريق لا يزال بحاجة إلى لاعبين. هناك أيضًا علامة استفهام حول برونو فرنانديز وما إذا كان سيبقى. من المحتمل أن يخضع هذا الفريق، هذا الصيف، إلى بعض التغييرات. من الصعب الجزم بذلك.
في شكله الحالي، وبالطريقة التي يلعب بها الفريق حاليًا، قد ينتهي به المطاف في المركز الثاني أو الثالث في الدوري في نهاية الموسم. إذا بدأ الدوري غدًا، لا يمكن استبعادهم من الحصول على فرصة حقيقية للتنافس على الدوري - بالطريقة التي يلعبون بها، والطريقة التي يلعب بها ليفربول، والطريقة التي يلعب بها مانشستر سيتي. بشكل عام، كان موسمهم سيئًا للغاية، وسيكون مجموع النقاط المنخفض كافيًا للفوز بالدوري هذا الموسم. لا يمكن استبعادهم بالنظر إلى طريقة لعبهم في الوقت الحالي".
