"إنه لأمر مؤسف" - بيير كالولو يرد على اعتذار أليساندرو باستوني بعد البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها مدافع يوفنتوس في الهزيمة أمام إنتر
الانتقال من حادثة باستوني
طرد كالولو قبل نهاية الشوط الأول بقليل بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب تدخله على باستوني، الذي سقط أرضًا خلال الحادثة. وطلب مدافع إنتر على الفور من الحكم اتخاذ إجراء تأديبي، مشيرًا إلى أن كالولو قد جذب قميصه لإسقاطه أرضًا. لكن الإعادة التلفزيونية لم تظهر أي تلامس واضح بين اللاعبين.
واصل إنتر تحقيق فوز دراماتيكي بنتيجة 3-2 بهدف في الدقيقة الأخيرة، ليوسع صدارته في صدارة الترتيب إلى ثماني نقاط برصيد 61 نقطة. في المقابل، ظل يوفنتوس في المركز الخامس في الترتيب برصيد 46 نقطة من 25 مباراة.
كانت تداعيات ديربي إيطاليا مشحونة بالتوتر، على الرغم من أن باستوني سعى إلى تهدئة الموقف من خلال الاعتذار علنًا عن المبالغة في وصف التلامس. عندما سُئل عن تصرف لاعب إنتر، ظل كالولو مركزًا على المستقبل بدلاً من التركيز على قرار لا يمكن إلغاؤه. "لم أرَ ما قاله. المباراة انتهت الآن، علينا أن نتطلع إلى الأمام وألا نفكر في الأمر بعد الآن. سأقول فقط إن هذا أمر مؤسف"، اعترف المدافع، الذي بدا منزعجًا بوضوح من تأثير الإيقاف على إيقاعه وزخم الفريق.
لم يخف اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا حقيقة أن الحادثة أثرت عليه عاطفيًا في الأيام التي سبقت مباريات يوفنتوس الأوروبية. وفي معرض حديثه عن حالته النفسية بعد الطرد المثير للجدل، أوضح كالولو: "من الواضح أنني كنت متوترًا للغاية بعد هذه الحادثة، ومن الأفضل التحدث قليلاً لأن قول الكثير من الأشياء لا يفيد في شيء. عليّ التفكير في الملعب، فهناك أشخاص آخرون يتحدثون عن هذه الأمور".
ليلة صعبة في اسطنبول
لم تسر عودة كالولو إلى التشكيلة الأساسية كما كان مخططًا لها، حيث تعرض يوفنتوس لهزيمة قاسية بنتيجة 5-2 على يد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. كانت مباراة كابوسية على الصعيد الدفاعي للعملاق الإيطالي، الذي عانى من صعوبة في احتواء الضغط الهجومي المستمر للفريق التركي طوال المباراة. حتى مع وجود جميع اللاعبين في معظم المباراة، بدا البيانكونيري هشًا بشكل غير عادي في الخلف، في تناقض صارخ مع أدائه المنضبط في وقت سابق من الموسم، مما ترك المشجعين قلقين بشأن عمق دفاع الفريق.
في تحليله للانهيار في تركيا، سارع كالولو إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الأخطاء الفردية بدلاً من الإخفاقات التكتيكية أو الأداء المتفوق للخصم. وقال: "الأهداف تأتي دائمًا من أخطائنا، وهذا يحدث، لكن بالنسبة لي كان أصعب شيء هو الشوط الثاني: حتى مع البطاقة الحمراء، لا يجب أن نسمح بكل هذه الفرص". "نحتاج إلى فهم ما حدث جيدًا، الليلة انتهت الآن وفي كرة القدم عليك أن تركز بسرعة لأن هناك مباريات أخرى".
رفض استخدام التعب كعذر
مع ازدياد ازدحام جدول المباريات، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت المتطلبات البدنية لكرة القدم عالية المخاطر في العديد من المسابقات تؤثر على فريق يوفنتوس. ومع ذلك، كان لاعب ليون السابق مصراً على أن الإرهاق لا يمكن أن يكون مبرراً لهزيمة ثقيلة على أكبر مسرح لكرة القدم الأوروبية. ورفض الادعاءات بأن اللاعبين كانوا متعبين، مؤكداً أن القميص الذي يرتدونه يتطلب مستوى أعلى من المرونة بغض النظر عن الجدول الزمني.
"لا، لا يمكنك التذرع بالإرهاق عند خوض مباراة في دوري أبطال أوروبا"، قال كالولو بحزم عندما سُئل عما إذا كانت طاقة الفريق البدنية قد وصلت إلى حدها الأقصى. "هكذا سارت الأمور الليلة، من الصعب جدًا فهم ما حدث، لكن علينا أن نرفع رؤوسنا عاليًا ونبذل جهدًا أفضل".
عيون على مستقبل البيانكونيري
الهزيمة في اسطنبول تترك يوفنتوس أمام الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إذا أراد الفريق ضمان موقع مواتٍ في مباراة الملحق. الجدل الذي أحاط بمباراة إنتر وخيبة الأمل من نتيجة غلطة سراي جعلت هذه الفترة صعبة، لكن الفرنسي واثق من أن الفريق يمتلك الشخصية المطلوبة للعودة بقوة وإثبات خطأ منتقديه في الأسابيع المقبلة.
بينما يمر يوفنتوس بهذه الفترة العصيبة، يظل دمج كالولو في قلب الدفاع أحد أهم الموضوعات. في حين أن الدراما التي تورط فيها باستوني والاعتذار الذي أعقبها أضافت المزيد من الإثارة إلى الموسم، فإن اللاعب نفسه مصمم على أن يكون أداؤه على أرض الملعب هو ما يحدد هويته، وليس العناوين الرئيسية خارج الملعب. مع اقتراب مباريات حاسمة، سيحتاج البيانكونيري إلى رباطة جأش كالولو وقيادته لتثبيت خط الدفاع الذي وجد نفسه فجأة تحت النار.
