"إنه لأمر مؤسف" - بيير كالولو يرد على اعتذار أليساندرو باستوني بعد البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها مدافع يوفنتوس في الهزيمة أمام إنتر

طرد كالولو قبل نهاية الشوط الأول بقليل بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب تدخله على باستوني، الذي سقط أرضًا خلال الحادثة. وطلب مدافع إنتر على الفور من الحكم اتخاذ إجراء تأديبي، مشيرًا إلى أن كالولو قد جذب قميصه لإسقاطه أرضًا. لكن الإعادة التلفزيونية لم تظهر أي تلامس واضح بين اللاعبين.

واصل إنتر تحقيق فوز دراماتيكي بنتيجة 3-2 بهدف في الدقيقة الأخيرة، ليوسع صدارته في صدارة الترتيب إلى ثماني نقاط برصيد 61 نقطة. في المقابل، ظل يوفنتوس في المركز الخامس في الترتيب برصيد 46 نقطة من 25 مباراة.

كانت تداعيات ديربي إيطاليا مشحونة بالتوتر، على الرغم من أن باستوني سعى إلى تهدئة الموقف من خلال الاعتذار علنًا عن المبالغة في وصف التلامس. عندما سُئل عن تصرف لاعب إنتر، ظل كالولو مركزًا على المستقبل بدلاً من التركيز على قرار لا يمكن إلغاؤه. "لم أرَ ما قاله. المباراة انتهت الآن، علينا أن نتطلع إلى الأمام وألا نفكر في الأمر بعد الآن. سأقول فقط إن هذا أمر مؤسف"، اعترف المدافع، الذي بدا منزعجًا بوضوح من تأثير الإيقاف على إيقاعه وزخم الفريق.

لم يخف اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا حقيقة أن الحادثة أثرت عليه عاطفيًا في الأيام التي سبقت مباريات يوفنتوس الأوروبية. وفي معرض حديثه عن حالته النفسية بعد الطرد المثير للجدل، أوضح كالولو: "من الواضح أنني كنت متوترًا للغاية بعد هذه الحادثة، ومن الأفضل التحدث قليلاً لأن قول الكثير من الأشياء لا يفيد في شيء. عليّ التفكير في الملعب، فهناك أشخاص آخرون يتحدثون عن هذه الأمور".