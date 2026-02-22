"إنه لاعب متكامل" - بيب جوارديولا معجب بنجم مانشستر سيتي نيكو أورايلي بعد ثنائيته ضد نيوكاسل

سجل أورايلي هدفين من هاتين المحاولتين، على جانبي هدف التعادل الذي سجله زميله في منتخب إنجلترا المرشح لكأس العالم لويس هول، وساهم في نهاية المطاف في حصول سيتي على ثلاث نقاط ثمينة. قد يكون بطلاً غير متوقع في نظر البعض، لكنه تم دفعه إلى مركز متقدم في خط الوسط - بعد أن كان يلعب غالباً في مركز الظهير - ولم تكن إنجازاته مفاجأة لمدربه.

قال جوارديولا لشبكة TNT Sports عن النجم المحلي أورايلي: "يمنحنا نيكو في الوسط القوة البدنية التي نحتاجها. إنه يلعب الآن في مركزه. لطالما لعب في هذا المركز، إنه لاعب متكامل وصغير السن. أنا سعيد للغاية بأن الأكاديمية أنتجت هؤلاء اللاعبين الرائعين، نيكو وفيل [فودن] وريكو [لويس]".

كان جولون ليسكوت، المدافع السابق لمانشستر سيتي، من بين أول من أشاد بأداء أورايلي، إلى جانب قدرته على شغل عدة مراكز في الملعب. قال المدافع السابق لـ BBC Sport: "أعتقد أنك كلاعب شاب تريد أن تلعب وستقول نعم، سألعب في أي مكان. ولكن عندما تُمنح الفرصة في فريق رائع كهذا في مرحلة حاسمة من الموسم، تُمنح الفرصة للعب في أفضل مركز لك لأن المدرب يثق في قدرتك على التأثير في المباراة كما فعل هو. هذا سيمنحه ثقة كبيرة.

أعتقد أنه [أصبح لا غنى عنه]. مرة أخرى، من السهل إدراك ذلك لأنه سجل هدفين اليوم، لكنه أظهر قدراته الرياضية في المباريات السابقة، وعندما كان الفريق يفتقر إلى السرعة في الانتقالات، سواء في الهجوم أو الدفاع، أظهر قدرته على التعافي وكان جيدًا الليلة في التقدم إلى الخلف".