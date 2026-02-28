Getty
"إنه عالم حديث!" - بيب جوارديولا ينتقد مشجعي ليدز بعد أن قابل لاعبو مانشستر سيتي بالاستهجان لكسرهم صيامهم أثناء المباراة
لاعبو سيتي يواجهون صيحات الاستهجان عند كسر الصيام
تم إبلاغ المشجعين عبر شاشة كبيرة أن المباراة تم تعليقها حتى يتمكن ثلاثي مانشستر سيتي رايان أيت نوري ورايان شيركي وعمر مرموش من تناول السوائل عند غروب الشمس في ملعب إيلاند رود. لكن عددًا من مشجعي ليدز أعربوا عن استيائهم من تعليق المباراة. يُسمح للاعبين بفطر صيامهم في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إبرام اتفاقية في عام 2021.
غوارديولا: "احترموا الدين والتنوع"
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "نحن نعيش في عالم حديث، أليس كذلك؟ [ترى] ما يحدث في العالم اليوم. احترم الدين والتنوع، هذا هو المهم. تقول الدوري الإنجليزي الممتاز أنه يمكنك الحصول على دقيقة أو دقيقتين، يمكنك أن تسمح للاعبين [الصائمين] بالقيام بذلك [الإفطار]. هذا هو الحال، للأسف. بالطبع هم [اللاعبون] يعرفون ذلك. تناولنا القليل من الفيتامينات لأن [ريان] شيركي و[ريان] آيت نوري لم يأكلا اليوم. لا أكثر من ذلك. السؤال هو، هل يمكنهم القيام بذلك أم لا؟ ما المشكلة؟"
Kick it Out: صيحات الاستهجان "مخيبة للآمال"
ردت مجموعة مكافحة التمييز "Kick It Out"على ذلك بوصفها أن الصيحات كانت "مخيبة للآمال بشكل كبير". وجاء في بيان صادر عن المجموعة: "إن إيقاف المباراة لتمكين اللاعبين المسلمين من الإفطار خلال شهر رمضان هو بروتوكول متفق عليه منذ عدة سنوات. إنه جزء مهم وواضح من جعل المباراة مرحب بها للاعبين والمجتمعات المسلمة. ولكن كما تظهر ردود الفعل الليلة، لا يزال أمام كرة القدم طريق طويل في مجال التثقيف والقبول."
ريمر: علينا أن نبذل المزيد من الجهد
تم منع مدرب ليدز دانيال فارك من أداء مهامه الإعلامية بسبب طرده من المباراة، وتم استبداله بمساعده إدموند ريمر. وقال: "ربما أنا الشخص الذي لا يسمع الكثير لأنني أركز بشكل كبير على المباراة. لكنني سمعت عن ذلك. من الواضح أن بعض المشجعين فعلوا ذلك، لذا نحاول أن نتعلم من ذلك، إنه أمر مخيب للآمال. علينا أن نبذل جهداً أفضل في المرة القادمة".
