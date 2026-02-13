"إنه أمر لا يصدق" - فيل باركنسون، مدرب فريق ريكسهام، يعلق على خطة توسيع هيكل التصفيات في بطولة الدوري الإنجليزي

ستصوت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم على مقترحات المباريات الفاصلة في اجتماع عام استثنائي يعقد في 5 مارس. في الوضع الحالي، لا توجد خطط لتعديل النظام المعمول به بالفعل في الدوريين الأول والثاني.

ومع ذلك، قد يُمنح الفريق الذي يحتل المركز الثامن في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل فرصة للتأهل إلى الدرجة الأولى. وقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان هذا التوسع سيؤدي إلى إضعاف الجودة، لكن الترتيب الحالي يظهر مدى تنافسية أصعب الدرجات.

ويحتل فريق ريكسهام الطموح، الذي يسعى إلى تحقيق رقم قياسي بتحقيق الصعود الرابع على التوالي، المركز السادس في جدول الدوري مع تبقي 15 مباراة على نهاية الموسم. ومع ذلك، فإنه لا يتفوق سوى بخمس نقاط على منافسه الويلزي سوانسي الذي يحتل المركز الخامس عشر.