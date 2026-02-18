"إنه آلة! - لويس دياز فخور بكونه زميل هاري كين في الفريق، حيث يسلط نجم ليفربول السابق الضوء على التأثير المذهل للمهاجم في بايرن ميونيخ

انضم دياز إلى بايرن ميونيخ قادمًا من ليفربول الصيف الماضي مقابل مبلغ قُدر بنحو 70 مليون يورو، ووقع عقدًا لمدة أربع سنوات. إن خلافة عظماء بايرن ميونيخ التاريخيين تأتي مع ضغوط مالية كبيرة، خاصة بالنظر إلى المبلغ الضخم الذي دفعه النادي لليفربول. ومع ذلك، فإن دياز مصمم على ألا تدفعه الأرقام إلى التأثير على أدائه في الملعب.

وقال: "لقد واجهت بالفعل سؤالاً من أحد الصحفيين حول قيمة انتقالي في اليوم الذي وقعت فيه العقد. سألني إن كنت أحد أغلى اللاعبين وما إلى ذلك". "قلت له حينها: إذا كان هذا النادي يعتمد عليّ، فسأحاول فقط أن أقدم الإجابة على أرض الملعب. لم أكن أنوي الضغط على نفسي بسبب ذلك أو إقناع نفسي بأنني يجب أن أكون الأفضل الآن. لا، كان الأمر ولا يزال يتعلق بالفريق. أردت أن أخطو خطوة بخطوة، لأتأقلم أولاً مع الفريق ومن ثم أقوم بعملي. خضت بعض المباريات الجيدة هناك ويجب أن أقول إنني أشعر براحة أكبر بعد بضعة أشهر".

لم تخلو عملية الانتقال من العقبات، خاصة خارج الملعب، حيث شكل التغيير الثقافي من ميرسيسايد إلى ميونيخ تحديات لعائلته. وأضاف دياز: "عندما اتصل بي بايرن، كان واضحًا لي منذ اللحظة الأولى أنني أريد اختيار هذا الانتقال. لقد ملأني ذلك بالفخر لأنني كنت أعرف النادي منذ فترة طويلة وكنت أعرف بشكل أساسي ما يمكن أن أتوقعه هناك. كان قرارًا جيدًا - قرارًا بانضمام إلى فريق رائع ومذهل. وعندما تنتقل إلى مكان جديد، فمن الطبيعي أن ترغب في بذل قصارى جهدك والشعور بالراحة في المكان الذي أنت فيه. السعادة هي أهم شيء للاعب ولعائلته أيضًا. كان من الصواب تمامًا أن آتي إلى هنا. كان من الواضح لي أنني سألتقي بمجموعة رائعة من لاعبي كرة القدم هنا وسأجد ناديًا يتمتع ببنية تحتية متميزة وملاعب تدريب رائعة. لم يكن لدي أي شك في ذلك. كان أصعب شيء بالنسبة لي ولعائلتي هو اللغة، ولا يزال كذلك... لكنني كنت أعلم أنني سأتأقلم جيدًا هنا، وأنني سأساهم في نجاح الفريق - كما فعلت من قبل في ليفربول. لذلك، راهن نادي بايرن ميونيخ عليّ وأنا أحاول أن أرد هذه الثقة على أرض الملعب".

