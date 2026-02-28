"إنه آخر لقب" - ليا ويليامسون تعترف بأنها تستهدف الفوز بكأس العالم 2027 مع فريق ليونيسز

لم تكن ويليامسون جزءًا من تشكيلة إنجلترا 2023 التي وصلت إلى نهائي كأس العالم في أستراليا، وهي مصممة على مساعدة فريقها في تحقيق نتيجة أفضل في بطولة الصيف المقبل. كانت قائدة فريق Lionesses جزءًا لا يتجزأ من النجاح تحت قيادة سارينا ويجمان، حيث قادت منتخبها إلى الفوز ببطولة أوروبا مرتين متتاليتين في بلدها وفي سويسرا.

بعد أن أبعدتها إصابة في الرباط الصليبي الأمامي عن البطولة الأخيرة، قد تكون النسخة القادمة التي ستستضيفها البرازيل فرصة لويليامسون لإكمال حصيلتها من الألقاب. مع إنجلترا، بالإضافة إلى اللقبين الأوروبيين، قادت ويليامسون منتخب بلادها إلى أول لقب في نهائي فيناليسما في عام 2023.

مع أرسنال، حصلت ويليامسون على نفس القدر من التكريم وفازت بكل الألقاب الممكنة. كانت لها دور حاسم في فوز الغانرز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسمالماضي، وأضافت كأس أبطال أوروبا للسيدات إلى رصيدها في بداية عام 2026. أضيف هذا إلى قائمة إنجازاتها المثيرة للإعجاب بالفعل، بما في ذلك لقب واحد في الدوري الإنجليزي للسيدات، وكأسان للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس دوري.