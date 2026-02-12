"إنهم ليسوا ناديًا كبيرًا" - أنجي بوستيكوغلو يصدر حكمًا قاسيًا على توتنهام بعد إقالة توماس فرانك

أخبر بوستيكوغلو موقع The Overlap عن سبب معاناة توتنهام في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، حتى أن مدربين مثل ماوريسيو بوكيتينو وجوزيه مورينيو فشلوا في تلبية التوقعات. وقال: "إذا نظرت إلى قائمة الأسماء، فستجد أنه لا يوجد موضوع مشترك بينهم فيما يحاولون القيام به. أعتقد أن جزءًا من هوية توتنهام - لعدم وجود كلمة أفضل - هو أنهم يحبون أن تلعب فرقهم بطريقة معينة.

"من العدل أن نقول إنهم كانوا يسيرون في هذا الاتجاه مع ماوريسيو، ولكن في الوقت نفسه، أعتقد أن الناس استخفوا بتأثير هاري (كين) خلال تلك الفترة. لو كان هاري معنا في تلك السنة الأولى، فأنا مقتنع بأننا كنا سننهي الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا. حتى بعد رحيله، لا يمكن سد تلك الفجوة. هذا مستحيل.

"لذا، عندما تنظر إلى هؤلاء المدربين، كما قلت، فقد انتقلوا من، كما تعلم، طريقة لعب معينة لـ ماوريسيو والتي أعتقد أنها تناسب هوية النادي، ثم كان الأمر المهم هو أنهم لم يفوزوا بأي شيء. نحن بحاجة إلى فائزين. لذا، دعونا نختار جوزيه. جوزيه يقودهم إلى نهائي الكأس، ثم يطردونه قبل أسبوع من المباراة.

"لذا، إذا كنت تتحدث عن الفائزين، حسناً، في مباراة واحدة، لا أمانع أن يكون جوزيه مدرباً لفريقي في مباراة واحدة فقط. ما سيحدث بعد ذلك هو... ثم، كما تعلم، جاء أنطونيو [كونتي] لأنه، مرة أخرى، فائز آخر، كما تعلم، ثم رحل أنطونيو وجئت أنا.

"يقولون، حسناً، نريد كرة القدم، كما تعلم. مع أنطونيو، وصلنا إلى دوري أبطال أوروبا، لكننا لم نحصل على كرة القدم. لذا نريد كرة القدم وأنت لديك كرة القدم، على الرغم من أن جيناتي تجعلني أفوز أيضاً.

"لذا نسير في هذا الطريق. هذا ما أعنيه. من المثير للفضول حقًا أن نفهم ما الذي يحاولون بناءه؟ ما هم؟ من الواضح أنهم بنوا ملعبًا لا يصدق، ومرافق تدريب لا تصدق. لكن عندما تنظر إلى النفقات، خاصة هيكل الأجور، فإنهم ليسوا ناديًا كبيرًا".