Getty
"إنها إصابة خطيرة" - آرني سلوت يؤكد أن نجم ليفربول سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة بعد فوز ساندرلاند
إندو يغادر الملعب على نقالة في مباراة ضد سندرلاند
لم يتم تحديد جدول زمني لعودة إندو، حيث سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، لكنه لن يكون متاحًا للعب لفترة من الوقت. عانى ليفربول من سلسلة إصابات سيئة هذا الموسم، مما أضر بفرصه في الدفاع عن لقب الدوري الممتاز.
بدأ الفريق المباراة بإندو في مركز الظهير الأيمن خلال رحلته إلى ملعب ستاديوم أوف لايت، لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا اضطر إلى الخروج من الملعب قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة. أصيب إندو في البداية أثناء صده لتسديدة وسقوطه بشكل غير ملائم على كاحله. حاول النجم الياباني مواصلة اللعب، لكنه سقط مرة أخرى وتطلب الأمر عدة دقائق من العلاج قبل أن يتم نقله على نقالة.
- AFP
إصابة إندو: آخر المستجدات حول لاعب المنتخب الياباني
عند تقديمه آخر المستجدات حول إندو، قال مدرب ريدز سلوت لشبكة TNT Sports: "إصابته لا تبدو جيدة. أتوقع أن يغيب للأسف لفترة طويلة مرة أخرى. يا لها من عقلية لديه، فلم تكن الأمور تبدو جيدة حقًا، لكنه بقي على أرض الملعب ودافع عن كرة ثابتة أخرى".
وتابع سلوت في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "إنها إصابة خطيرة. لا نعرف مدى خطورتها بعد. سيخضع للفحص غدًا. لا نعرف بعد ما هي إصابة القدم، لكن سيتم فحصها غدًا. أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة. من الصعب تصديق ما حدث في مركز الظهير الأيمن".
مشكلة الظهير الأيمن: الخيارات التي استخدمها ليفربول هذا الموسم
بعد خسارة ترينت ألكسندر-أرنولد لصالح ريال مدريد، استثمر ليفربول بكثافة في جذب اللاعب الدولي الهولندي جيريمي فرينبونج من باير ليفركوزن. وقد غاب عن الملاعب منذ أواخر يناير بسبب إصابة في الفخذ.
في غضون ذلك، خضع كونور برادلي لعملية جراحية في ركبته بسبب إصابة أنهت موسمه. غالبًا ما يُطلب من لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي أن يلعب في مركز الظهير الأيمن، لكنه غاب عن رحلة ليفربول إلى سندرلاند بسبب إيقافه بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في وقت متأخر من المباراة التي خسرها ليفربول بشكل درامي 2-1 أمام مانشستر سيتي.
وقد تم إشراك جو جوميز، الذي يمكنه اللعب في جميع مراكز الدفاع الأربعة، بدلاً من إندو في مباراة سندرلاند، وقد يُطلب منه شغل هذا المركز في المستقبل القريب. كالفين رامزي هو خيار آخر، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع الريدز هذا الموسم.
كورتيس جونز هو لاعب وسط آخر يمكنه اللعب في الدفاع في بعض الأحيان، وقد يكون خيارًا أفضل لسلوت في تمرير الكرة، حيث يسعى ليفربول إلى اللعب عبر الخطوط.
- Getty Images Sport
أولويات أنفيلد: التحدي الأربعة الأوائل للريدز
يتمتع سلوت بخيار إعادة ترتيب تشكيلته استعدادًا لمباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برايتون في أنفيلد يوم السبت، حيث يتعين على الريدز تحديد مكانة هذه المسابقة في قائمة أولوياتهم - نظرًا لأنهم تأهلوا أيضًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
أصبح ليفربول عالقًا في صراع على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، بعد أن أصبح الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي مستبعدًا، ولم يتبق له سوى 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل الفريق حالياً المركز السادس في الجدول، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع. ويدرك سلوت الضغط الذي يتعرض له من أجل التأهل إلى المسابقة الأوروبية النخبوية في 2026-27.
وقد تم التلميح إلى أن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قد يكلف الهولندي وظيفته - بعد عام واحد من تحقيقه لقب الدوري في موسمه الأول على رأس الفريق. وقد ترددت أنباء عن عودة يورغن كلوب إلى ميرسيسايد - على الرغم من أن الألماني سعى إلى النأي بنفسه عن الشائعات التي تشير إلى أنه مستعد لترك منصبه كرئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول والعودة إلى مقاعد البدلاء.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان