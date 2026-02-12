"إنها إصابة خطيرة" - آرني سلوت يؤكد أن نجم ليفربول سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة بعد فوز ساندرلاند

بعد خسارة ترينت ألكسندر-أرنولد لصالح ريال مدريد، استثمر ليفربول بكثافة في جذب اللاعب الدولي الهولندي جيريمي فرينبونج من باير ليفركوزن. وقد غاب عن الملاعب منذ أواخر يناير بسبب إصابة في الفخذ.

في غضون ذلك، خضع كونور برادلي لعملية جراحية في ركبته بسبب إصابة أنهت موسمه. غالبًا ما يُطلب من لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي أن يلعب في مركز الظهير الأيمن، لكنه غاب عن رحلة ليفربول إلى سندرلاند بسبب إيقافه بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في وقت متأخر من المباراة التي خسرها ليفربول بشكل درامي 2-1 أمام مانشستر سيتي.

وقد تم إشراك جو جوميز، الذي يمكنه اللعب في جميع مراكز الدفاع الأربعة، بدلاً من إندو في مباراة سندرلاند، وقد يُطلب منه شغل هذا المركز في المستقبل القريب. كالفين رامزي هو خيار آخر، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع الريدز هذا الموسم.

كورتيس جونز هو لاعب وسط آخر يمكنه اللعب في الدفاع في بعض الأحيان، وقد يكون خيارًا أفضل لسلوت في تمرير الكرة، حيث يسعى ليفربول إلى اللعب عبر الخطوط.