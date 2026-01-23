إنفلونسر الكرة النسائية | لغة الحب والمال.. خفايا وراء عدم استمرار الرحالة أليشا ليمان مع أي فريق!

السبب الأول والأبرز لعدم استقرار أليشا مؤخرًا هو ربط مسارها المهني بحياتها العاطفية، فعندما انتقلت إلى يوفنتوس الإيطالي، لم يكن القرار فنيًا بحتًا، بل جاء كجزء من صفقة عاطفية مزدوجة رافقت فيها صديقها البرازيلي دوجلاس لويز.

كرة القدم لا تعترف بالرومانسية في العقود؛ فبينما كان لويز يحاول إثبات نفسه، وجدت أليشا نفسها غريبة في بيئة لا ترحم.

التجربة أثبتت أن اللحاق بالحبيب قد يكون مدمرًا للمسيرة الاحترافية، وهو ما دفعها للهروب من إيطاليا بمجرد أن أدركت أن الحب لن يضمن لها مكانًا في التشكيل الأساسي.