إنزاجي: لم أتجاوز ليلة إسطنبول بعد.. وهكذا سنتعامل مع لامين يامال!

تحدث مدرب النيراتزوري في المؤتمر الصحفي المعتاد قبل المباراة ضد البلوجرانا.

تقترب أهم مباراة في العام بالنسبة لإنتر، حيث يلعب ضد برشلونة يصل في سان سيرو بعد التعادل 3-3 في مباراة الذهاب.

سيتحدد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء 6 مايو: قد تنتهي المباراة في الوقت الأصلي البالغ 90 دقيقة أو تمتد إلى الوقت الإضافي، وإذا لزم الأمر، إلى ركلات الترجيح.

قبل أقل من 24 ساعة من المباراة، شارك سيموني إنزاجي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية المباراة، حيث تحدث عن الحالة البدنية للاعبيه - ولا سيما لاوتارو مارتينيز وبنجامين بافارد - وعن أهمية مباراة قد تحدد مصير الموسم بأكمله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمدرب النيراتزوري: