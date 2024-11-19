إندونيسيا والسعودية | كابوس مانشيني يصفع رينارد بهزيمة تاريخية في تصفيات آسيا.. ودوري روشن المتهم الأول!

النتائج السلبية تتوالى..

واصل المنتخب السعودي نتائجه السلبية، وخسر بثنائية نظيفة أمام مضيفه الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدين منتخب إندونيسيا بالفضل في هذا الفوز التاريخي، لصاحب هدفي المباراة مارسيلينو فيردينان في الدقيقتين 32 و57.

بهذه الهزيمة، تراجع الأخضر السعودي إلى المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف خلف كل من إندونيسيا (الثالث)، وأستراليا الثاني (خاض مباراة أقل).

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ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يتأهل أصحاب المراكز الثالث والرابع إلى الدور الرابع في التصفيات.