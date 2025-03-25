إندونيسيا ضد البحرين | فلتعضوا أصابع الندم يا سعوديين .. ولاعب واحد يهدد حلم العرب في كأس العالم 2026

السعوديون تابعوا مباراة إندونيسيا والبحرين بكل شغف..

لا يزال منتخب إندونيسيا الأول لكرة القدم يفاجئ عشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم، بنتائجه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وحقق المنتخب الإندونيسي فوزًا جديدًا في التصفيات الآسيوية؛ وهذه المرة على ضيفه البحريني، اليوم الثلاثاء، وبهدف مقابل لا شيء.

المهاجم أولي روميني سجل هدف إندونيسيا الوحيد في شباك البحرين، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، التي جاءت ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية.

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وبهذه النتيجة.. رفع المنتخب الإندونيسي رصيده إلى النقطة التاسعة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتبتعد إندونيسيا بفارق نقطة وحيدة فقط عن السعودية "الثالثة" و4 نقاط عن أستراليا "الوصيفة"، و11 نقطة عن منتخب اليابان الأول لكرة القدم "المتصدر".

ومن ناحيته.. تجمد منتخب البحرين الأول لكرة القدم عند النقطة السادسة، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات.