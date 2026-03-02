إندريك يواصل بدايته الرائعة مع ليون بتسجيله هدفين آخرين - لكن بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب مرسيليا يسرق الأضواء من لاعب ريال مدريد المعار

لم يكن مدرب ليون باولو فونسيكا في مزاج جيد بعد صافرة النهاية، ووجه غضبه إلى الحكم جيروم بريسارد. كان المدرب البرتغالي غاضبًا بشكل خاص من قرار استبعاد الهدف الثاني لتوليسو بسبب تسلل طفيف في وقت سابق من المباراة. في مؤتمر صحفي قصير للغاية بعد المباراة، أعرب فونسيكا عن إحباطه قائلاً: "أنا هنا احترامًا لعملكم، لكنني لا أريد التحدث عن أي شيء. ماذا أقول... الفريق الأفضل خسر اليوم، وسجلنا ثلاثة أهداف. لقد تمت معاقبتي لمدة تسعة أشهر، ولا أريد أن أقول أي شيء. من المستحيل أن أقنع نفسي بوجود تسلل. لكن هذا هو الحال. انظروا بأنفسكم، وقوموا بالتحليل بأنفسكم. لا أريد أن أضيع الوقت في التعليق على المباراة".

في المقابل، سادت أجواء من الفرح الخالص في معسكر الفريق المضيف، حيث حقق أسطورة النادي حبيب بيي فوزه الأول في مباراته الثانية كمدرب لمارسيليا، بعد أن تعافى من هزيمته في المباراة الافتتاحية. بيي، الذي اشتهر بكونه ظهيرًا أيمن قويًا لمارسيليا، سارع إلى الرد على رواية فونسيكا حول الفريق الذي استحق الفوز، قائلاً: "إذا كان يعتبر أن فريقه كان الأفضل، فأنا أقول دائمًا أنه لا يوجد حظ في كرة القدم. لا أريد أن أشكك في ما قاله، لكن ما أعرفه هو أن المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا. كانت معركة جميلة، ونحن راضون جدًا الليلة كنادٍ".