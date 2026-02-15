نيك يزور ملعب Parc OL في الوقت الذي يسعى فيه الفريق الساحلي الجنوبي إلى تحسين نتائجه بعد فوزه في مباراة واحدة من أصل أربع مباريات. لكن ذلك سيكون أسهل في القول منه في الفعل أمام فريق ليون الذي يمر بفترة جيدة ويمكنه الاقتراب بفارق ست نقاط من حامل اللقب باريس سان جيرمان وسبع نقاط من متصدر الدوري لينس في حال فوزه الليلة.

كان على ليون بذل جهد كبير لضمان الفوز في المباراة الأخيرة، حيث ضغط نانت من أجل تحقيق نتيجة تعزز آماله في البقاء، لكن فريق فونسيكا صمد وحقق الفوز في المباراة الأخيرة.

حصل إندريك في البداية على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل VAR عقب حصوله على بطاقتين صفراوين لركله ديماين تابيبو في وتر العرقوب. ومع ذلك، سيتم إيقاف إندريك لمباراة واحدة فقط بعد مراجعة اللقطات وتقرير الحكم، الذي أوصى بإلغاء البطاقة الحمراء وتخفيفها إلى بطاقة صفراء ثانية، مما يعني أنه سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة نهاية الأسبوع المقبل ضد ستراسبورغ.

دافع فونسيكا عن المهاجم لكنه اعترف بأن إندريك "يجب أن يتعلم" من هذه الحالة في المستقبل.