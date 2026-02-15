AFP
"إندريك يجب أن يتعلم من هذا" - مدرب ليون يوجه تحذيرًا للاعب المستعار من ريال مدريد بعد حصوله على بطاقة حمراء
تم تخفيف عقوبة البطاقة الحمراء التي حصل عليها إندريك ضد نانت
نيك يزور ملعب Parc OL في الوقت الذي يسعى فيه الفريق الساحلي الجنوبي إلى تحسين نتائجه بعد فوزه في مباراة واحدة من أصل أربع مباريات. لكن ذلك سيكون أسهل في القول منه في الفعل أمام فريق ليون الذي يمر بفترة جيدة ويمكنه الاقتراب بفارق ست نقاط من حامل اللقب باريس سان جيرمان وسبع نقاط من متصدر الدوري لينس في حال فوزه الليلة.
كان على ليون بذل جهد كبير لضمان الفوز في المباراة الأخيرة، حيث ضغط نانت من أجل تحقيق نتيجة تعزز آماله في البقاء، لكن فريق فونسيكا صمد وحقق الفوز في المباراة الأخيرة.
حصل إندريك في البداية على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل VAR عقب حصوله على بطاقتين صفراوين لركله ديماين تابيبو في وتر العرقوب. ومع ذلك، سيتم إيقاف إندريك لمباراة واحدة فقط بعد مراجعة اللقطات وتقرير الحكم، الذي أوصى بإلغاء البطاقة الحمراء وتخفيفها إلى بطاقة صفراء ثانية، مما يعني أنه سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة نهاية الأسبوع المقبل ضد ستراسبورغ.
دافع فونسيكا عن المهاجم لكنه اعترف بأن إندريك "يجب أن يتعلم" من هذه الحالة في المستقبل.
إندريك "يحتاج إلى التعلم"
اعتبر فونسيكا البطاقة الحمراء الأولى "قاسية للغاية" وأشار إلى العدوانية السابقة من قبل الخصوم تجاه المهاجم. وقال فونسيكا: "لاعب نانت لم يكن ينوي اللعب بالكرة، بل كان ينوي إعاقة إندريك".
"هذه هي المباراة الثالثة التي يبدأ فيها الخصوم المباراة بعدوانية شديدة تجاه إندريك. كنت أعتقد أن هذه الأمور أصبحت من الماضي... النية كانت واضحة. كانوا ينوون حقًا ترهيب إندريك (...) ويجب على الحكام حماية موهبة لاعب مثل إندريك".
بينما أقر بأن الطرد كان مفرطًا، أضاف مدرب ليون أن هذا الحادث يجب أن يكون بمثابة تحذير للاعب البرازيلي الدولي، مضيفًا: "يجب أن يتعلم إندريك من هذه الموقف؛ لقد تحدثت معه. عليه أن يفهم أنه لاعب يحظى الآن باهتمام الجميع".
اكتشاف إندريك لباكيتا وجيمارايس
حقق إندريك بداية رائعة مع ليون بعد أن سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة منذ وصوله في يناير قادمًا من ريال مدريد. وقد كوفئ المهاجم الشاب على بدايته القوية مع فريق فونسيكا بحصوله على جائزة أفضل لاعب في شهر يناير، متفوقًا على ماسون غرينوود لاعب مرسيليا وزميله بافيل سولك.
وكشف إندريك أنه تحدث مع لوكاس باكيتا وبرونو جيمارايس حول الانتقال إلى ليون قبل إتمام انتقاله إلى فرنسا. انتقل الأول إلى ليون قادمًا من ميلان في 2020 قبل أن ينتقل إلى وست هام في 2022 ثم إلى فلامنجو في وقت سابق من هذا العام.
كما انضم جيمارايس، مثل باكيتا، إلى ليون في عام 2020، وإن كان من أتلتيكو بارانينسي، وفي عام 2022، حصل على انتقال رفيع المستوى إلى نيوكاسل. منذ ذلك الحين، أصبح جيمارايس أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية.
وقال إندريك لصحيفة L'Equipe: "أعلم أن هناك الكثير [من البرازيليين] الذين لعبوا للنادي، وكثير منهم حققوا مسيرة رائعة هنا". "قبل مجيئي، تحدثت مع باكيتا وبرونو. أخبروني أنه مكان يمكن أن أكون سعيدًا فيه حقًا".
بالإضافة إلى ذلك، تحدث إندريك مع مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي قبل أن يقرر الانضمام إلى ليون. وأضاف المهاجم: "أجرينا محادثة رائعة. أعطاني بعض النصائح التي بقيت في ذهني. الآن، عليّ أن أعمل من أجل التحسن وأصبح لاعباً أفضل".
ما هو مستقبل ليون؟
من المتوقع أن يعود إندريك إلى التشكيلة الأساسية لليون في مباراة الأسبوع المقبل ضد ستراسبورغ، حيث يسعى ليون إلى اقتحام سباق اللقب في الدوري الفرنسي.
ويلي لقاءات أوليمبيك ليون مع نيس وستراسبورغ مباراة ضد مرسيليا، الذي تراجعت مستواه بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.
