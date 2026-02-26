"إنجلترا هي السبب في أنني ما زلت ألعب كرة القدم" - إيلي روبوك تتحدث بصراحة عن إصابتها بجلطة دماغية في سن الـ 24، وتغلبها على الشكوك في تعافيها، و"صدمة" استدعائها للمنتخب الوطني للسيدات

عانت روبوك من احتشاء في الفص القذالي خلال موسم 2023-24، مما جعلها غير قادرة على لعب كرة القدم أو حتى العمل في صالة الألعاب الرياضية لمدة ستة أشهر تقريبًا. وهو نوع من السكتة الدماغية ناتج عن انسداد شريان في الدماغ، والذي كان مرتبطًا بعيب بسيط في القلب. اكتشفت حارسة المرمى لاحقًا بعد خضوعها لعملية جراحية أن لديها ثقبًا صغيرًا في قلبها، والذي تم إغلاقه في النهاية.

أدى ذلك إلى استبعادها من بقية الموسم مع مانشستر سيتي وبدء طريق طويل للتعافي بالنسبة للاعبة الدولية الإنجليزية 11 مرة، التي كانت جزءًا من الفريق الذي فاز ببطولة أوروبا 2022 والمنتخب الذي وصل إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023، والذي أقيم قبل بضعة أشهر فقط من ظهور تشخيص روبوك.

وقالت هذا الأسبوع، في حديثها مع England Football عن العامين الماضيين بعد عودتها إلى منتخب إنجلترا: "كان الأمر جنونيًا للغاية، بعد خروجي من كأس العالم واللعب لأحد أفضل الأندية في البلاد. كان تلقي هذا الخبر صعبًا للغاية. فجأة تجدين نفسك في موقف مجهول. هل سأتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى؟ أم لا؟"