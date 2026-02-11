Getty Images
إنجلترا ستشارك ليونيل ميسي والأرجنتين في استضافة كأس العالم 2026، حيث أعلن منتخب الأسود الثلاثة عن مبارياته قبل البطولة
إنجلترا تختار مقرها في كأس العالم
قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اختارت إنجلترا مقر عملياتها. ستقضي البطولة في مدينة كانساس سيتي، كما اختارت الأرجنتين، حاملة اللقب، هذا الموقع كمقر لها. لن تلعب إنجلترا أي مباريات في هذه المدينة، لكنها اختارتها لموقعها المركزي. ستواجه إنجلترا كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو، ثم ستلعب ضد غانا في بوسطن يوم 23 يونيو، وضد بنما في نيويورك يوم 27 يونيو.
ستستخدم الأرجنتين مرافق Sporting KC، بينما ستتدرب إنجلترا في المرافق التي يستخدمها Sporting KC II. ستلعب إنجلترا مباراتين وديتين في جنوب فلوريدا، ضد نيوزيلندا وكوستاريكا.
وجاء في بيان: "سيواجه فريق توماس توخيل نيوزيلندا يوم السبت 6 يونيو قبل أن يواجه كوستاريكا يوم الأربعاء 10 يونيو، على أن يتم تأكيد مكان إقامة المباراتين في الوقت المناسب.
"ستتخذ إنجلترا من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري مقراً لها طوال فترة البطولة. سيكون سووب سوكر فيليدج قاعدة تدريب المنتخب الإنجليزي، بعد أن تم اختيار مدينة كانساس سيتي كموقع مفضل في يناير 2025 عقب بحث مكثف.
"سووب سوكر فيليدج هي إحدى مرافق تدريب سبورتنج كانساس سيتي والمقر الحالي لفريقي MLS NEXT Pro و MLS NEXT التابعين للنادي. وقد استضاف المجمع، الذي يقع في قلب سووب بارك التاريخي في كانساس سيتي، العديد من الفرق الوطنية والأندية منذ افتتاحه في عام 2007."
طموحات إنجلترا لإنهاء فترة الجفاف من الألقاب
تسعى إنجلترا إلى إنهاء فترة جفاف استمرت 60 عامًا طويلة. وقد أوضح المدير الفني توماس توخيل بوضوح أن طموحه هو الفوز بالبطولة في أمريكا.
وقال في ديسمبر: "نعم، لأننا أصبحنا أفضل. علينا أن نصل إلى هناك ونحاول تحقيق شيء مميز، لكننا لا نستطيع ضمان ذلك.
الجميع يعلم أننا لا نستطيع أن نعد بالفوز، لكنهم يريدون أن يروا فريقًا، وروحًا جماعية، وفريقًا يبذل قصارى جهده [ويقاتل] من أجل بعضه البعض، وهذا ما يريدونه سواء كانوا في الملعب أو يشاهدون المباراة على التلفزيون.
"إذا حقق اللاعبون ذلك، أعتقد أن كل شيء ممكن. سنكون شجعانًا بما يكفي لنحلم بذلك، وسنكون شجعانًا بما يكفي لنحاول تحقيقه".
توشيل يفكر بالفعل في المستقبل، ورد عندما سُئل عما إذا كان بإمكانه أن يطلب من البدلاء البقاء في غرفة الملابس لتجنب الحرارة الشديدة في أمريكا: "إذا كان هذا ما سيساعدنا لاحقًا في المباراة عندما يدخلون، فلا بأس، نعتبر ذلك احتمالًا.
لا أحد يحب ذلك، فأنا أريد أن يكون اللاعبون هنا ويشعروا بالطاقة ويمنحوا الطاقة من مقاعد البدلاء إلى الملعب، لكنني أفهم ما تعنيه. رأيت فرقًا تفعل ذلك ولاعبين يفعلون ذلك في كأس العالم للأندية. آمل أن نتمكن من تجنب ذلك. من الأفضل دائمًا أن يكونوا معنا".
إنجلترا ستبدي "الاحترام اللائق"
حذر توخيل لاعبيه من ضرورة إظهار "الاحترام اللائق" لخصومهم في دور المجموعات.
وقال: "لدينا كرواتيا وغانا - وهما من الفرق المعتادة في كأس العالم - ولدينا بنما. لا أعرف الكثير عن بنما، لكننا سنعرف كل شيء عنها عندما تبدأ البطولة. بالنسبة لي شخصياً، حتى في دوري أبطال أوروبا، عليك أن تركز على المجموعة - المجموعة هي دائماً الأصعب ونريد أن نتأهل ونريد أن نفوز بالمجموعة. إنها مهمة صعبة. لا ينبغي الاستهانة بأي فريق. بالطبع، كرواتيا هي الاسم البارز [و] الفريق الأعلى تصنيفًا من المجموعة 2 الذي وقع في مجموعتنا. إنها مباراة افتتاحية صعبة ضد كرواتيا. سنبدأ من هنا. غانا دائمًا ما تكون مليئة بالمواهب ويمكنها دائمًا أن تفاجئنا ولديها تاريخ كبير في كأس العالم لكرة القدم. أيضًا، ستحاول بنما الاستفادة القصوى من دورها كفريق أقل حظًا. لا يمكن الاستهانة بأي فريق – الجميع يستحقون أقصى درجات الاحترام وسنظهر ذلك".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستخوض إنجلترا مباراتين وديتين تحضيريتين في مارس. ستواجه أولاً أوروغواي، قبل أن تلتقي مع اليابان. وستقام المباراتان في ويمبلي.
