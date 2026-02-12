إنجلترا تكتشف مجموعة دوري الأمم بعد تعرضها لقرعة قاسية عند عودتها إلى الدوري A

عادت إنجلترا إلى صدارة دوري الأمم الأوروبية، وتم وضعها في مجموعة تضم حاملة لقب بطولة أوروبا إسبانيا وكرواتيا والتشيك. ولعبت إنجلترا بالطبع ضد إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا، وخسرت 2-1 في ما كان آخر مباراة لغاريث ساوثغيت كمدرب للمنتخب.

تواجه ويلز، التي صعدت أيضًا إلى الدوري A، مهمة صعبة أيضًا، حيث ستلعب ضد حاملة لقب دوري الأمم البرتغال، بالإضافة إلى النرويج بقيادة إرلينج هالاند والدنمارك.

وتواجه فرنسا بقيادة كيليان مبابي مهمة صعبة ضد كل من إيطاليا وبلجيكا، بالإضافة إلى تركيا، بينما تكتمل المجموعة الأخيرة بألمانيا وهولندا وصربيا واليونان.

أما قرعة دور المجموعات في الدوري A فهي كما يلي:

المجموعة A1: فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا

المجموعة A2: ألمانيا، هولندا، صربيا، اليونان

المجموعة A3: إسبانيا، كرواتيا، إنجلترا، جمهورية التشيك

المجموعة A4: البرتغال، الدنمارك، النرويج، ويلز