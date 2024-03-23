إنجلترا والبرازيل | مباراة ودية تطرد النوم من عين جوارديولا.. وتشعل الاحتفالات في مدريد!

مرشح الهلال يسقط في الاختبار!

حقق منتخب البرازيل الفوز على مضيفه الإنجليزي بهدف نظيف على ملعب ويمبلي مساء اليوم السبت في مباراة ودية، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وسجل النجم الواعد إندريك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80، مستغلًا تسديدة من زميله فينيسيوس، التي تصدى لها الحارس بيكفورد، قبل أن ترتد إليه ليودعها الشباك.

ورغم أن المباراة تأتي ضمن استعدادات المنتخب الإنجليزي لكأس أمم أوروبا والمنتخب البرازيلي لكوبا أميركا في الصيف المقبل، إلا أن المواجهات الفردية كان لها أهمية كبرى تتعلق بمنافسات الأندية.