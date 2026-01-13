مشاهد لم تُذاع من قمة إنتر ونابولي .. كواليس ضربة جزاء مخيتاريان وطرد أنطونيو كونتي

في الدقيقة 18، وصل خوان جيسوس قبل الجميع، وأبعد الكرة، لكن قدم البرازيلي بقيت عالية جدًا وأصابت صدر تورام؛ لاعب إنتر، الذي بقي على الأرض متألمًا.

"قدمي وصلت أولاً"، يقول خوان جيسوس للحكم، بينما باريلا ولاوتارو يحتجان، ودوفيري يوضح: "لم يفعل ذلك عن قصد". رد "تورو" ساخرًا: "حسنًا، الآن سأفعل ذلك أيضًا".

يلاحظ تورام أن قميصه ممزق ويخرج من الملعب لتغييره، فيما ينظر إليه كونتي ويبتسم، ويرد رقم 9 بإنتر، دائمًا بابتسامة: "مرحبًا يا سيدي!". ثم يرد مهاجم النيراتزوري غاضبًا على أحد أعضاء مقاعد البدلاء في نابولي الذي اقترب من خط الملعب: "نعم، إنه أصفر، بل أحمر أيضًا!". عندها يتدخل كيفو؛ المدير الفني لفريق ميلانو، ليطلب من باريلا أن يهدأ.