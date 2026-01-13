مشاهد لم تُذاع من قمة إنتر ونابولي .. كواليس ضربة جزاء مخيتاريان وطرد أنطونيو كونتي

انتهت المباراة الكبيرة في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي بتعادل مثير 2-2 بين إنتر ونابولي أمام جمهور سان سيرو.
تقدم النيرازوري مرتين بفضل هدفي فيديريكو ديماركو والركلة الجزائية التي سجلها هاكان تشالهان أوغلو، لكن نابولي عاد إلى التعادل بفضل ثنائية سكوت مكتوميناي.
لكن ما أثار الجدل كان ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح إنتر، بعد مراجعة على أرض الملعب، مما أثار غضب أنطونيو كونتي، الذي طرده الحكم دوفيري. كشفت "بوردوكام" من "DAZN" عن بعض الصور غير المنشورة للمباراة الأكثر ترقبًا في هذا الدوري، والتي كانت مليئة بالإثارة.