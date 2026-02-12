AFP
إنتر ميامي يؤكد إصابة ليونيل ميسي ويؤجل مباراة بورتوريكو ضد إنديبندينتي ديل فاي
تأجيل مباراة بورتوريكو الودية
أعلن نادي إنتر ميامي أن مباراة ودية ما قبل الموسم في بورتوريكو قد تم تغيير موعدها إلى يوم الخميس 26 فبراير، بعد أن كان مقرراً في البداية يوم الجمعة 13 فبراير. ويأتي هذا التغيير عقب آخر المستجدات الطبية بشأن ميسي.
تشخيص إصابة ميسي بتمزق في العضلة الخلفية للساق اليسرى
وفقًا لبيان رسمي صادر عن النادي و Baptist Health، لم يشارك ميسي في التدريبات يوم الأربعاء 11 فبراير بسبب إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى. وقد تعرض لهذه الإصابة خلال المباراة الأخيرة التي خاضها إنتر ميامي ضد برشلونة SC في الإكوادور، واستمرت الإصابة منذ ذلك الحين. وأكدت الفحوصات الطبية الإضافية التشخيص، وستعتمد عودته إلى التدريبات الكاملة على تقدمه السريري والوظيفي في الأيام المقبلة.
ميسي يرسل رسالة إلى المشجعين
ثم خاطب ميسي المشجعين مباشرة من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، اعتذر فيه لمشجعيه في بورتوريكو.
وقال ميسي: "مرحبًا بالجميع، أود أن أرسل تحياتي إلى شعب بورتوريكو - أولئك الذين كانوا سيحضرون حصة التدريب والمباراة". "في المباراة الأخيرة في الإكوادور، انتهيت وأنا أشعر ببعض الانزعاج واضطررت إلى الخروج مبكرًا. ولهذا السبب، قررنا مع المنظمين والنادي تعليق هذه المباراة. آمل أن يتم إعادة جدولتها، حتى نتمكن من رؤيتكم قريبًا وزيارتكم".
وتابع شاكراً المشجعين على تفهمهم.
وقال: "أقدر دعمكم ومحبتكم حقًا. أعلم أن التذاكر قد بيعت بالفعل وأن كل شيء كان جاهزًا، لذا آمل أن نتمكن من إقامتها قريبًا. أحضنكم جميعًا بحرارة".
ما هو المستقبل الذي ينتظر إنتر ميامي؟
سيخوضفريق هيرونز أول مباراة له في الموسم الجديد يوم 21 فبراير ضد فريق LAFC، حيث سيبدأ الدفاع عن لقبه في عهد جديد مع نجوم جدد مثل جيرمان بيرتيرام في التشكيلة.
