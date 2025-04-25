النادي الأمريكي يقترب من وداع كأس أبطال الكونكاكاف

عاش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليلة تعيسة في كندا، بعدما كان شاهدًا على سقوط مروع لفريقه إنتر ميامي الأمريكي، أمام فانكوفر وايتكابس بنتيجة (0-2) في ذهاب نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وايتكابس قدم مباراة تكتيكية مثالية، فحجم من خطورة لاعبي إنتر ميامي وخطف هدفي الفوز في الدقيقتين 24 و85 عبر الثنائي براين وايت وسيباستيان بيرهالتر (على الترتيب)، من لعبتين متشابهتين كشفتا عن عجز واضح في دفاعات النادي الأمريكي.

وأصبح ميسي ورفاقه على بعد خطوات من وداع بطولة كأس الكونكاكاف من جديد، بعد هذه الخسارة المدوية، حيث يحتاج الفريق إلى معجزة في مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل في فلوريدا.

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وإذا نجح وايتكابس في تقديم نفس الأداء الدفاعي والبدني المميز في مباراة الإياب، فإنه سيضمن على الأقل الخروج مجددًا بشباك نظيفة في الإياب، وسيتأهل بسهولة لمواجهة المنتصر من نصف نهائي الآخر الذي يجمع بين تيجريس أونال، وكروز أزول المكسيكيين في المباراة النهائية على اللقب.