إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس | ليونيل ميسي أُصيب وفقد أعصابه مع عودة الدوري الأمريكي .. "فيلم رعب" رودريجو دي بول خذله ولويس سواريز في دور "الحكيم"!

بشعار البطل ذهب إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمواجهة لوس أنجلوس على أرضه، ثم عاد بهزيمة مخزية لا تليق ببطل!
افتتح إنتر ميامي فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – موسم 2026 من الدوري الأمريكي، بالهزيمة أمام لوس أنجلوس بقيادة الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بثلاثية نظيفة.
ثلاثية أصحاب الأرض سجلها دافيد مارتينيز، دينيس بوانجا وناثان أورداز في الدقائق 37، 73 و4+90 من عمر المباراة.
تلك الهزيمة القاسية لكتيبة المدير الفني الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، أتت تحت أنظار ليونيل ميسي، الذي شارك أساسيًا وحتى نهاية المباراة، لكنه لم ينجح في إنقاذ فريقه .. دعونا نتعمق أكثر في ليلة ليو القاسية أمام لوس أنجلوس في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الأمريكي 2026..