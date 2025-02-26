إنتر ميامي وسبورتينج كانساس | الذهب لا يفقد بريقه.. ميسي وقدامى برشلونة يواصلون هوايتهم في الكونكاكاف!

البرغوث سجل.. وسواريز تألق

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على سبورتينج كانساس سيتي بنتيجة 3-1 في إياب الدور الأول من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف 2025.

سجل ميسي الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 19، قبل أن يحرز تاديو أليندي ولويس سواريز الهدفين الثاني والثالث في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل ميمو رودريجيز هدف حفظ ماء الوجه بتسديدة مميزة في الدقيقة 63.

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بهذه النتيجة، تأهل إنتر ميامي إلى ثمن نهائي دوري أبطال كونكاكاف، بعدما حقق الانتصار بهدف نظيف في موقعة الذهاب.