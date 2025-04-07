النجم الأرجنتيني يسجل ويمتع..

تعادل إنتر ميامي مع تورونتو بهدف لكل فريق فجر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

سجل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي هدفًا مميزًا في الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل، قبل يتقدم الضيوف عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 45+2.

لم يرض ميسي بالخروج من الشوط الأول خاسرًا، ليسجل هدف التعادل بتسديدة يسارية متقنة في الدقيقة 45+5.

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بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف كولومبوس كرو، الذي خاض مباراة أكثر، بينما حصد تورنتو النقطة الثالثة من 7 مباريات في المركز 14 قبل الأخير بالقسم الشرقي.