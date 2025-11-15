"كنت سأشعر بالندم" .. رئيس إنتر : فكرنا في مورينيو قبل كيفو ولهذا السبب لم أقم باختيار البرتغالي!

كشف ماروتا أن اسم مورينيو كان من بين الأسماء التي تم النظر فيها لشغل منصب المدرب قبل اتخاذ القرار "الشجاع" بتعيين كيفو. في كلمة ألقاها خلال برنامج الماجستير التنفيذي في "إدارة الرياضة" الذي نظمته كلية إدارة الأعمال RCS Academy Business School، أوضح ماروتا سبب تفضيله لكيفو في النهاية، على الرغم من ماضي مورينيو اللامع مع النيراتزوري.

وفقًا لموقع Gazzetta.it، قال ماروتا: "أنا مندهش من دهشة الناس من مهارة كريستيان. لقد اخترناه لأنه يمثل قيمًا مهمة؛ كان لديه الشجاعة للذهاب عكس التيار، حتى في وسائل الإعلام. حتى أن البعض ذكر مورينيو، الذي، مع كل الاحترام... لو لم تكن لدي الشجاعة، لكان عليّ أن أندم على ذلك".

مورينيو، الذي قاد إنتر إلى تحقيق ثلاثية تاريخية في عام 2010، كان اسمًا طرحته بعض الشخصيات، مما يشير إلى ميل طبيعي لدى البعض لإعادة النظر في الماضي الناجح. ومع ذلك، تشير تعليقات ماروتا إلى قرار متعمد بالسير في اتجاه مختلف، مع إعطاء الأولوية للقيادة والقيم الجديدة.