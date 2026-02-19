إنتر غاضب من تجاهل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لشكواه بشأن ملعب بودو/غليمت، بعد إصابة لاوتارو مارتينيز في هزيمة دوري أبطال أوروبا

لم تقتصر نتائج رحلة إنتر إلى الدائرة القطبية الشمالية في مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا على خسارة مخيبة للآمال بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب. وفقًا لصحيفة Gazzetta، لم يكن العملاق الإيطالي راضياً عن الأرضية الاصطناعية التي وفرها نادي بودو/جليمت.

مصدر الإحباط ينبع من الاستعدادات قبل المباراة في ملعب أسبميرا. اضطر عمال الصيانة إلى إزالة أكوام ضخمة من الثلج باستخدام آلات ثقيلة، وهي عملية تزعم إنتر أنها تركت الملعب بهبوطات وتلال خطيرة. على الرغم من الإصلاحات التي أجريت في اللحظة الأخيرة على الأجنحة، كان النيرازوري قد أعربوا بالفعل عن مخاوفهم غير الرسمية لممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل انطلاق المباراة، خوفًا على سلامة نجومهم على العشب الصناعي غير المستوي.

تحققت مخاوف النادي في الدقيقة 60 عندما عانى القائد لاوتارو من ألم حاد في ساقه أثناء حركة دعم، مما أجبره على الخروج فورًا. الفراغ التكتيكي الذي خلفه خروج الأرجنتيني سمح للمضيف النرويجي بتسجيل هدفين متتاليين. يواجه إنتر الآن مهمة صعبة في مباراة الإياب، خاصة أن بيوتر زيلينسكي احتاج أيضًا إلى فحص طبي بعد المباراة الصعبة.